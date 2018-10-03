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Виктор Гончаренко: Влашич понял, что надо быть лидером в этом "пионеротряде"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру полузащитника Николы Влашича в матче Лиги чемпионов с "Реалом".

- Хотелось бы узнать ваше мнение про Влашича. Как вам сегодня его игра?

- – Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих. Он присмотрелся к команде, понял, что надо быть лидером в этом "пионеротряде", как вы называете. Он работал качественно в атаке и в обороне, а забитый гол "Реалу" характеризует пользу, которую он нам принёс. Он очень амбициозный, хочет играть, не хочет сидеть на скамейке. Переход в ЦСКА был для него правильным шагом.

Rusfootball.info
Теги: Гончаренко ЦСКА Влашич Реал
Сегодня, 01:27
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