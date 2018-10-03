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ЦСКА заработал еще 2,7 миллиона евро

Гол Николы Влашича принес ЦСКА не только победу над "Реалом" (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов. Он позволил красно-синим заработать еще 2,7 миллиона евро, которые УЕФА выплачивает за победу в групповом турнире.

Ничья в игре 1-го тура против пльзеньской "Виктории" (2:2) пополнила бюджет армейцев на 0,9 миллиона евро, а сам по себе выход в Лигу чемпионов - на 15,25 миллиона.

Таким образом, ЦСКА уже заработал 18,85 миллиона евро.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 05:24
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(1)
№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 06:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: molot327
Это добрая весть!
Деньги нам нужны.

Может кого еще купим.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 06:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Это добрая весть! blush
Деньги нам нужны.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Сегодня, 05:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Федуна жаба задушит, что ЦСКА за эту ЛЧ более 30 лямов евро получит)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 05:52) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, аплодирую стоя!!!
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
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