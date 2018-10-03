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"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в молодежной Лиге чемпионов

"Локомотив" и "Шальке" сыграли вничью в матче группового турнира молодежной Лиги чемпионов - 0:0.

Юношеская лига УЕФА

2 тур

"Локомотив" U19 – "Шальке-04" U19 0:0

"Локомотив" (мол): Ботнарь, Магкеев, Титков, (Петров, 63), Лапшов, Гюрджан, Логинов, Черный, Карапузов, (Сухарев, 90+1), Миронов, Цаллагов, Куль, (Климов, 80).

"Шальке" (мол): Лензе, Смолински, Бахман, (Сетурски, 75), Джан, Тьяу, Виеманн, Голлер, Кублер, Кутучу, Джонс, Мерджан

Предупреждения: Титков, 14, Цаллагов, 50, Гюрджан, 53, Магкеев, 73, Миронов, 77

Удаление: Цаллагов, 70
Теги: Локомотив Шальке
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