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Валерий Баринов: с такой игрой выход "Локомотива" из группы нереален

Актер и болельщик московского "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал поражение от "Шальке" (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Разве это матч? Как его можно оценить? Потрясающе, если только, аж весь трясусь. Ни одного паса не было точного, ни одной борьбы не выиграли. В первом тайме еще что-то получалось, но у игроков "Локомотива" ноги дрожали перед ударом, по мячу попасть не могли. Они даже в створ ворот ни разу не ударили. С такой игрой выход "Локомотива" из группы нереален, только поездка домой.

Что помешало победить? Погода", - цитирует Баринова Sport24.
Теги: Баринов Локомотив
Сегодня, 00:18
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№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:28) #
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Ну хоть этот правду сказал.

Жаль только, что "погода подвела" ;)
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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