Сергей Кирьяков: после чемпионства трезвый взгляд иногда притупляется. И «Локомотив» и «Спартак» после титулов по трансферам недоработали

Бывший нападающий сборной России и московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info оценил проигранную железнодорожниками встречу Лиги Чемпионов «Локомотив» - «Шальке» как равный матч, где всё шло к ничьей.- Пожалуй нет. На мой взгляд тут была равная борьба, при небольшом количестве голевых моментов.«Локомотив» неплохо провёл концовку первого тайма, создав несколько близких к голевым ситуаций. «Шальке» же во втором тайме в ряде моментов доставляло неприятности. А в общем игра была вязкой, с большим количеством борьбы. И обе команды не давали друг-другу свободных зон, где техничные игроки смогли бы разбежаться. И в итоге ни те, ни другие не имели не пространства ни времени для того, чтобы набрать скорость, обыгрывать один в один. Это касается и Миранчуков, и Коноплянки. Дело, по большому счёту, шло к ничьей.Но в современном футболе стандарты решают очень многое. И на последних минутах представители бундеслиги и сумели его реализовать.- Такая точка зрения имеет право на существование. Но когда играешь на таком уровне обычно ты мобилизируешь все силы, что у тебя в принципе есть. В любом случае сейчас, считаю, не стоит предъявлять претензии игрокам обороны. Они делали всё что могли, и по большому счёту не дали возможности игрокам «Шальке» играть с преимуществом в атакующей линии.Оборона «Локомотива» довольно неплохо действовала. Хоть это и было где-то натужно, с применением сверх усилий. Но Лига Чемпионов — это тот уровень, где нужно всегда выкладываться по полной, а не сетовать на усталость или любые другие причины. Всем игрокам было ясно что будет тяжело. Они это знали, ведь команда, становясь чемпионом страны будет играть в Лиге Чемпионов. И они к выступлению на этом уровне должны были быть готовы.- Иногда после победы, особенно в чемпионате – трезвый взгляд притупляется. И, соответственно, на фоне успеха могут быть совершены ошибки. И «Локомотив» и «Спартак» после побед в этом плане, как мне кажется – недоработали. И потому на следующий сезон и возникают проблемы.Но при этом у «Локомотива» были приобретения. Это Смолов, Криховяк. Сейчас можно долго обсуждать – пошли ли эти трансферы на пользу. Но в любом случае тут были сделаны усилия для того, чтобы сделать команду более подготовленной к играм на таком уровне. Были сделаны попытки усилить центральную ось команды – это вполне логичный шаг. И «Локомотив», сделав такие приобретения, конечно-же рассчитывал на большее. На мой взгляд, на сегодня эти трансферы себя пока не оправдывают.