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Лионель Месси впервые в карьере забил 5 мячей в двух стартовых турах Лиги чемпионов

"Барселона" В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов одержала победу над "Тоттенхэмом".

Дубль оформил форвард Лионель Месси. В 1-м туре в игре с ПСВ (4:0) аргентинец сделал хет-трик. Впервые в карьере он забил 5 мячей в двух стартовых турах Лиги чемпионов.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 01:36
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