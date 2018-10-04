Лионель Месси впервые в карьере забил 5 мячей в двух стартовых турах Лиги чемпионов

"Барселона" В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов одержала победу над "Тоттенхэмом".Дубль оформил форвард Лионель Месси. В 1-м туре в игре с ПСВ (4:0) аргентинец сделал хет-трик. Впервые в карьере он забил 5 мячей в двух стартовых турах Лиги чемпионов.