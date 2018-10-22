Виктор Гончаренко: Кучаев не сыграет ещё 2-3 недели

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
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|Очки
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|Боруссия
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|Атлетико
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|6
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|Брюгге
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|0
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|2
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|4
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|2
|1
|5
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
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|ПСВ
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|1
|6
|-5
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
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|Наполи
|2
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|Ливерпуль
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|ПСЖ
|2
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|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|Порту
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|Локомотив
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|0
|2
|0
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
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|1
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|4
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|Бавария
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|4
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|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
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|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
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|3
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|Манчестер Сити
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|Шахтёр
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
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|ЦСКА
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|2
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|Рома
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|1
|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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Виктор Гончаренко: Кучаев не сыграет ещё 2-3 недели
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о восстановлении полузащитника Константина Кучаева и нападающего Абеля Эрнандеса в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой".
"Кучаев ещё долго будет тренироваться и не сможет играть – порядка двух-трёх недель. Эрнандес по приезде домой будет частично заниматься в общей группе.
Что касается Влашича, то он очень хорошо готов к завтрашней игре. Дзагоев никак не может вылезти из своих болячек – в том смысле, что не может провести всю игру. Надеюсь, завтра он будет на поле достаточное количество времени. Помазун? Самое важное, чтобы мы все вместе ему помогли. Он должен выйти без дополнительного груза ответственности. Необходимо активно работать в защите.
В таких матчах важна и физическая, и тактическая подготовка. И вдохновение тоже важно – впрочем, в Лиге чемпионов оно всегда есть. Думаю, физически и тактически мы будем завтра хорошо готовы. Важно не позволить "Роме" воспользоваться своими сильными качествами", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
"Кучаев ещё долго будет тренироваться и не сможет играть – порядка двух-трёх недель. Эрнандес по приезде домой будет частично заниматься в общей группе.
Что касается Влашича, то он очень хорошо готов к завтрашней игре. Дзагоев никак не может вылезти из своих болячек – в том смысле, что не может провести всю игру. Надеюсь, завтра он будет на поле достаточное количество времени. Помазун? Самое важное, чтобы мы все вместе ему помогли. Он должен выйти без дополнительного груза ответственности. Необходимо активно работать в защите.
В таких матчах важна и физическая, и тактическая подготовка. И вдохновение тоже важно – впрочем, в Лиге чемпионов оно всегда есть. Думаю, физически и тактически мы будем завтра хорошо готовы. Важно не позволить "Роме" воспользоваться своими сильными качествами", - цитирует Гончаренко "Чемпионат.сом".
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