Илья Помазун: разговора с Акинфеевым жду с опаской

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Илья Помазун: разговора с Акинфеевым жду с опаской

Голкипер ЦСКА Илья Помазун в эфире телеканала "Матч ТВ" подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой" (0:3).

- Впечатления незабываемые, сыграть на таком стадионе – незабываемо. Нам сегодня не везло, могли забить в начале, но не реализовали моменты.

Мандраж был, конечно, небольшой. Но в первом моменте на выходе сыграл и все прошло.

Конечно, этот матч придаст уверенности, главное, чтобы тренер доверял, давал играть. Партнеры после игры похвалили. Разговора с Акинфеевым еще не было.

- Ждете его с опаской?

- Ну да.
Теги: Помазун Акинфеева ЦСКА Рома
Сегодня, 00:29
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3
(1)
#3  Batman   (Сегодня, 00:55)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а всего-то одно слово пропущено (в скобках)

Жду с опаской? Ну да (улыбается).
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  Седой  Россия (Сегодня, 00:34)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Нечего опасаться, но надо у него научиться "пихать" обороне


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  F.Totti.   (Сегодня, 00:31)
  • -3
  •  (3)

Почему с опаской?Акинфеев сам от Ромы пять голов пропустил,это Игорёк должен опасаться
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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