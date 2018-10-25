Сергей Силкин: Если бы гол "Локомотива" был засчитан, он бы поборолся за ничью

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|2
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|6
|2
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Лудогорец
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|4
|Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|6
|2
|Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
|3
|Селтик
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Русенборг
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Копенгаген
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Славия
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Бордо
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|6
|2
|Фенербахче
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|3
|Спартак Трнава
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|6
|2
|Спортинг
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|3
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Карабах
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|2
|Реал Бетис
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Олимпиаков
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|1
|4
|Дюделанж
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ренджерс
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|4
|2
|Рапид
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Вильярреал
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|3
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сарпсборг 08
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|2
|Генк
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Бешикташ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Севилья
|2
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|3
|3
|Стандард
|2
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|3
|4
|Акхисар
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|3
|Динамо Киев
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Яблонец
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|2
|ПАОК
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|3
|БАТЭ
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Видеотон
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
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Сергей Силкин: Если бы гол "Локомотива" был засчитан, он бы поборолся за ничью
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу причин поражения «Локомотива» от «Порту» в матче Лиги чемпионов (1:3), а также рассказал об ожиданиях от поединка «Спартака» с «Рейнджерс» в Лиге Европы.
- Заслуживал ли «Локо» поражения от «Порту»?
- Футбол — не всегда объективная игра. Скажу так: «Локомотив» в этой встрече играл гораздо лучше, чем в предыдущих матчах, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Если бы «железнодорожники» использовали свои моменты, а судья засчитал их гол — мне кажется, чистый там гол был — они поборолись бы за очки. В таких поединках, конечно, лучше вести в счете по ходу игры. Но не получилось. «Порту» же воспользовался быстрыми встречными атаками и реализовал свои шансы. Конечно, при счете 3:2, то есть если бы мяч был засчитан, мог «Локомотив» побороться за ничью. Но то, как «Локо» начал, говорило о том, что мог он и за победу побороться. Просто немножко не повезло.
- «Локомотив» добирался на матч по МЦК. Повлияло ли это обстоятельство на игру команды?
- Нет. Можно на все что-то угодно списывать: на ветер, на дождь — получилось так, как получилось. Эти моменты не отражаются... Вспоминаю свою юность: мы тогда в аэропорту по 20 часов сидели. Почти на каждый выезд в 80-м году. Приезжали порой так, что игру даже задерживали. А лететь четыре часа, и разница во времени тоже четыре часа. Но ничего - выходили и выигрывали. Никого не интересовало, как ты добирался, спал ночью или нет. Нет, включается у организма внутренний ресурс, и играешь. Думаю, что на это обращать внимание не стоит. Тут прежде всего футбольная составляющая: ошиблись в обороне — получили голы. Конечно, это обидно. Впереди создали моменты, но не все смогли реализовать.
- Поговорим о «Спартаке». Гостевой матч Лиги Европы с «Рейнджерс» станет для красно-белых первой игрой после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Каковы шансы спартаковцев?
- Во-первых, сейчас мы должны посмотреть, каким будет у «Спартака» состав. С британскими командами всегда очень тяжело. У себя дома они всегда играют на всю катушку. С одной стороны, «Спартаку» будет непросто, с другой, мне кажется, у него будет пространство для того, чтобы провести контратаки. У «Спартака» есть кому их проводить. Но очень большой груз ляжет на плечи защиты. Если красно-белые хотят добиться положительного результата в этом матче, оборона должна здесь сыграть без ошибок.
Rusfootball.info
- Заслуживал ли «Локо» поражения от «Порту»?
- Футбол — не всегда объективная игра. Скажу так: «Локомотив» в этой встрече играл гораздо лучше, чем в предыдущих матчах, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Если бы «железнодорожники» использовали свои моменты, а судья засчитал их гол — мне кажется, чистый там гол был — они поборолись бы за очки. В таких поединках, конечно, лучше вести в счете по ходу игры. Но не получилось. «Порту» же воспользовался быстрыми встречными атаками и реализовал свои шансы. Конечно, при счете 3:2, то есть если бы мяч был засчитан, мог «Локомотив» побороться за ничью. Но то, как «Локо» начал, говорило о том, что мог он и за победу побороться. Просто немножко не повезло.
- «Локомотив» добирался на матч по МЦК. Повлияло ли это обстоятельство на игру команды?
- Нет. Можно на все что-то угодно списывать: на ветер, на дождь — получилось так, как получилось. Эти моменты не отражаются... Вспоминаю свою юность: мы тогда в аэропорту по 20 часов сидели. Почти на каждый выезд в 80-м году. Приезжали порой так, что игру даже задерживали. А лететь четыре часа, и разница во времени тоже четыре часа. Но ничего - выходили и выигрывали. Никого не интересовало, как ты добирался, спал ночью или нет. Нет, включается у организма внутренний ресурс, и играешь. Думаю, что на это обращать внимание не стоит. Тут прежде всего футбольная составляющая: ошиблись в обороне — получили голы. Конечно, это обидно. Впереди создали моменты, но не все смогли реализовать.
- Поговорим о «Спартаке». Гостевой матч Лиги Европы с «Рейнджерс» станет для красно-белых первой игрой после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера команды. Каковы шансы спартаковцев?
- Во-первых, сейчас мы должны посмотреть, каким будет у «Спартака» состав. С британскими командами всегда очень тяжело. У себя дома они всегда играют на всю катушку. С одной стороны, «Спартаку» будет непросто, с другой, мне кажется, у него будет пространство для того, чтобы провести контратаки. У «Спартака» есть кому их проводить. Но очень большой груз ляжет на плечи защиты. Если красно-белые хотят добиться положительного результата в этом матче, оборона должна здесь сыграть без ошибок.
Rusfootball.info
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