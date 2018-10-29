В случае ухода Кононова "Арсенал" возглавит Семшов

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Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
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|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
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|Бенфика
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|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
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|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
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|5
|3
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|ЦСКА
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|4
|Виктория
|3
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|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
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|4
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|Валенсия
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В случае ухода Кононова "Арсенал" возглавит Семшов
Как стало известно, "Арсенал" продумал вариант на случай ухода главного тренера команды Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартак".
Тульский клуб с большей долей вероятности возглавит Игорь Семшов который в настоящее время тренирует новомосковский "Химик".
В воскресенье, 28 октября, Семшов присутствовал на восстановительной тренировке "Арсенала".
"Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.
Ранее Семшов раскритиковал судей после матча 15-го тура группы против "Металлурга" (0:1), назвав их "мразями".
"Спорт-Экспресс".
Тульский клуб с большей долей вероятности возглавит Игорь Семшов который в настоящее время тренирует новомосковский "Химик".
В воскресенье, 28 октября, Семшов присутствовал на восстановительной тренировке "Арсенала".
"Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.
Ранее Семшов раскритиковал судей после матча 15-го тура группы против "Металлурга" (0:1), назвав их "мразями".
"Спорт-Экспресс".
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