В случае ухода Кононова "Арсенал" возглавит Семшов

Как стало известно, "Арсенал" продумал вариант на случай ухода главного тренера команды Олега Кононова на аналогичную должность в "Спартак".Тульский клуб с большей долей вероятности возглавит Игорь Семшов который в настоящее время тренирует новомосковский "Химик".В воскресенье, 28 октября, Семшов присутствовал на восстановительной тренировке "Арсенала"."Химик", являющийся фарм-клубом туляков, занимает 5 место в турнирной таблице зоны "Центр" Олимп-ПФЛ. Новомосковская команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и шесть раз проиграла.Ранее Семшов раскритиковал судей после матча 15-го тура группы против "Металлурга" (0:1), назвав их "мразями".