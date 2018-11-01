"Зенит": стадион "Санкт-Петербург" готов с блеском провести финал Лиги чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Зенит": стадион "Санкт-Петербург" готов с блеском провести финал Лиги чемпионов

Стадион "Санкт-Петербург" готов провести финал Лиги чемпионов сезона-2020/21.

"Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Зенит
Сегодня, 17:46
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#7  vvn21  г.Ижевск (Сегодня, 18:41)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
блин цены на газ повысят
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
#6  dobr25  Самарская область (Сегодня, 18:37)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
как только уберут эти бетонные стены за воротами,то хоть турнир инопланетян можно!А так стену плача смотреть не интересно


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:36)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
финал ЛЧ в нашей стране было бы хорошо!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  Sharik.SM  Москва (Сегодня, 18:26)
  • +1
  •  (1)
online

В России все проводят только с блеском, вон олимпийский огонь даже в космос отправляли, наверное для инопланетян.
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
#3  Batman   (Сегодня, 18:13)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Самый успешно распиленный стадион России, а возможно и в мире. scream
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#2  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:51)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
хоспаде, сколько пафоса

Ну а как иначе?)
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:50)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
хоспаде, сколько пафоса


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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