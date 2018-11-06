Игорь Акинфеев: должны показать, что можем играть на равных с "Реалом" и "Ромой" (видео)

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Игорь Акинфеев: должны показать, что можем играть на равных с "Реалом" и "Ромой" (видео)

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы", передает корреспондент Rusfootball.info.



– Что сказали Помазуну после игры с "Ромой" в Риме?

– Илюха утрировал. Он сыграл очень хороший матч. Я его поддержал, сказал, что он сыграл хорошо. Думаю, все это видели.

– Перед сезоном шансы оценивали слабо – максимум место в пятерке. Нужно ли сейчас требовать от ЦСКА того, чтобы вы играли на высоком уровне, или должно быть снисхождение?

– Снисхождения делать не надо. Любая команда, пусть у нее будет слабый состав, она должна выходить и играть Турнир такого ранга нельзя пройти просто так, спустя рукава. Мы играем как это положено на данный момент. Завтрашний матч докажет, что можем играть на равных и с "Ромой", и с "Реалом".

Что касается молодости, я и Березуцкие тоже когда-то приходили. Тогда тоже была молодая команда. Эта команда тоже справится и в скором времени станет сильнее.

– Джеко вспоминал прошлые матчи против вас, когда вы были молодыми. Какое воспоминание от противостояния с "Ромой" и какое настроение перед завтрашним матчем?

– Если Джеко вспоминал, что мы молодые, он, наверное, не стареет. У нас настрой боевой. Любая игра в Лиге чемпионов как последний бой, где ты должен отдаваться. Не буду говорить, что мы должны их обыграть. Будем делать все возможное. Футбольное поле всех рассудит.
Теги: Акинфеев ЦСКА Рома Rвидео
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14
(1)
#14  Batman   (Сегодня, 20:15)
  • 0
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Болеет за:
ЦСКА
Он_вам_не_димон,
Вы клоуны точно не покажете, потому что нету вас здесь - в ЛЧ
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#13  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 20:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
должны , но не покажут)
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#12  Batman   (Сегодня, 19:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Мишу,
Это вас епут в первых турах ЛЕ Санкт-Галлены и Легии, ПАОК в квалификации ЛЧ. У нас до такого позорища не доходит
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#11  Frankenstein   (Сегодня, 19:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
припёрлись погадить

ну до завтра можешь геройствовать joy
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#10  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:27)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Цитата: Александр Мишу
но вылетаем быстро.

как понос во время диареи у свиноухих


Так и вы запорами не страдаете все под себя ходите хвост задрав.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#9  Batman   (Сегодня, 19:24)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Мишу
но вылетаем быстро.

как понос во время диареи у свиноухих
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#8  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:23)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KARASS
Цитата: Александр Мишу
На сей момент Реал в Испании как Спартак в России поэтому не надо пребывать в эйфории, кони ваше место в ЛЕ и то под вопросом.

а вы и там бываете редко даже без вопросов wink


Бываем в последнее время постояно, но вылетаем быстро.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Batman   (Сегодня, 19:22)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Александр Мишу,
Колян Безмолвный,
sparwik53,
Frankenstein,
Засранные убогие свиномордии, свежеотчпоканные "Уралом" припёрлись погадить на своих коротеньких ножках на ветку ЛЧ.

Ваше место возле параши!!!
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#6  KARASS   (Сегодня, 19:11)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Александр Мишу
На сей момент Реал в Испании как Спартак в России поэтому не надо пребывать в эйфории, кони ваше место в ЛЕ и то под вопросом.

а вы и там бываете редко даже без вопросов wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#5  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:10)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
На сей момент Реал в Испании как Спартак в России поэтому не надо пребывать в эйфории, кони ваше место в ЛЕ и то под вопросом.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#4  Frankenstein   (Сегодня, 18:45)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Рома разве дубль привезёт?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#3  CSKA_Best   (Сегодня, 18:32)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
хера вы тут делаете
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#2  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:26)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну два матча из ста может на равных и сможете сыграть !Ну может один матч из 20 выиграть по счету но не по преимуществу в игре.Ну и 93 матча из ста либо ничья с отскоком не по игре либо проигрыш по делу smile
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:08)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Смелые, оптимистические слова. Правда с Ромой уже увидели игру на равных, да и с Реалом боролись, победили с большой долей удачи. Не в обиду армейцам, ВСЕ наши клубы пока не конкурентны с командами в ЛЧ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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