Анатолий Мещеряков: теперь задача "Локомотива" как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов и исправить ошибки

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал поражение от "Порту" (1:4)."Это хороший урок. На этом уровне очень сильно наказывают за такие грубые ошибки. Также в Лиге чемпионов необходимо максимально эффективно реализовывать свои моменты.Теперь нужно биться на каждом сантиметре поля, чтобы максимально быстро вернуться в Лигу чемпионов и исправить допущенные ошибки", - заявил Мещеряков.