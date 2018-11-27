ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло?

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|8
|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|3
|Валенсия
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:48
ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло? (2)
ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло? (2)
Вчера, 23:24
Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории" (5)
Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории" (5)
Вчера, 23:17
Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу (5)
Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу (5)
Вчера, 22:54
"Аякс" одержал победу над АЕК
"Аякс" одержал победу над АЕК
Вчера, 22:47
ЦСКА дома проиграл "Виктории" (85)
ЦСКА дома проиграл "Виктории" (85)
Вчера, 22:12
"Рома" - "Реал": стартовые составы команд
"Рома" - "Реал": стартовые составы команд
Вчера, 21:26
Усман Дембеле не собирается уходить из "Барселоны"
Усман Дембеле не собирается уходить из "Барселоны"
Вчера, 21:06
Борис Ротенберг: не знаю, сыграю ли с "Галатасараем", но я всегда готов выйти и помочь команде (2)
Борис Ротенберг: не знаю, сыграю ли с "Галатасараем", но я всегда готов выйти и помочь команде (2)
Вчера, 20:29
Стал известен состав "Виктории" на матч с ЦСКА
Стал известен состав "Виктории" на матч с ЦСКА
Вчера, 20:28
Сборная России поздравила Кержакова с днем рождения
Сборная России поздравила Кержакова с днем рождения
Вчера, 20:07
Сергей Карасев будет работать на матче "Спартак" - "Локомотив" (17)
Сергей Карасев будет работать на матче "Спартак" - "Локомотив" (17)
Вчера, 20:01
ЦСКА объявил состав на матч с "Викторией" (10)
ЦСКА объявил состав на матч с "Викторией" (10)
Вчера, 19:12
Георгий Джикия - Зобнину: ждём тебя, боец! (1)
Георгий Джикия - Зобнину: ждём тебя, боец! (1)
Вчера, 19:04
Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу (4)
Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу (4)
Вчера, 18:48
Известный болельщик – об акции футболистов "Спартака": кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу (4)
Известный болельщик – об акции футболистов "Спартака": кто вот эти маечки надел, тот показал свое отношение к делу (4)
Вчера, 18:22
Оресте Чинквини: "Зенит" интересовался Магнуссоном (1)
Оресте Чинквини: "Зенит" интересовался Магнуссоном (1)
Вчера, 18:14
Садио Мане сможет сыграть с "ПСЖ"
Садио Мане сможет сыграть с "ПСЖ"
Вчера, 18:02
Андрей Червиченко: я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что это Глушаков "мутил воду" (10)
Андрей Червиченко: я всегда говорил, что нет чётких доказательств того, что это Глушаков "мутил воду" (10)
Вчера, 17:44
Валерий Рейнгольд - Кафельникову и Назарову: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно (18)
Валерий Рейнгольд - Кафельникову и Назарову: хватит лезть в дела, о которых вам ничего неизвестно (18)
Вчера, 17:32
Эден Джеко не сыграет с "Реалом"
Эден Джеко не сыграет с "Реалом"
Вчера, 17:21
Кафельников: никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина (42)
Кафельников: никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина (42)
Вчера, 15:44
"Енисей" - "Ахмат": в день игры в Красноярске ожидается "-18" градусов и сильный ветер (17)
"Енисей" - "Ахмат": в день игры в Красноярске ожидается "-18" градусов и сильный ветер (17)
Вчера, 15:38
"Просто клоуны. Омерзительно" - Кафельников прокомментировал акцию в поддержку Глушакова (29)
"Просто клоуны. Омерзительно" - Кафельников прокомментировал акцию в поддержку Глушакова (29)
Вчера, 15:21
Воспитанник "ПСЖ" подписал контракт с "Анжи" (5)
Воспитанник "ПСЖ" подписал контракт с "Анжи" (5)
Вчера, 15:18
Олег Корнаухов дал прогноз на матч ЦСКА - "Виктория Плзень" (1)
Олег Корнаухов дал прогноз на матч ЦСКА - "Виктория Плзень" (1)
Вчера, 14:38
"Один за всех и все за одного" - футболисты "Спартака" поддержали Дениса Глушакова (фото) (43)
"Один за всех и все за одного" - футболисты "Спартака" поддержали Дениса Глушакова (фото) (43)
ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло?
"Армейцы", ведя в счете, уступили на своем поле "Виктории" - команде, которая в этой Лиге Чемпионов дважды проигрывала по 0:5 и не набирала очки ни с кем, кроме ЦСКА. Rusfootball.info анализирует игру подопечных Гончаренко и пытается разобраться, почему после пяти туров они оказались на последнем месте в группе и оставили себе минимальные шансы даже на выход в Лигу Европы.
В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов ЦСКА идет по очень показательному пути. В самом первом матче против "Виктории" стало понятно, что "армейцам" нечего бояться и нечего стесняться, а также проявились их характер и волевые качества. Игра против "Реала" показала, что у вновь строящейся и молодой команды есть перспектива. Плюс замелькала надежда на выход из группы. Стыковые встречи с "Ромой" продемонстрировали где-то близкий с истинным уровень класса подопечных Гончаренко, которым, как выяснилось, пока что не по силам спорить с крепкими европейскими бойцами.
И вот настал черед пятого матча. Задача в нем была для ЦСКА предельно ясной - победа и минимальные ничьи гарантируют плей-офф Лиги Европы, крупная ничья и поражение оставляют вопросы. На бумаге, безусловно, "москвичи" были фаворитом домашнего противостояния, но свое преимущество нужно было доказать делом. В этой связи хорошо, что Гончаренко смог выставить практически свой сильнейший состав. Вернулся Марио Фернандес, вернулся Обляков, Бистрович нивелировал отсутствие травмированного Ахметова. Другое дело, конечно, что даже этого не хватило для положительного результата.
А ведь начиналось все весьма радостно. "Армейцы" сделали акцент на наступление правым флангом. Здесь, во-первых, как всегда был готов активничать Марио Фернандес, а во-вторых, именно в этой зоне у "Виктории" было слабое звено. Речь о возрастных Губнике и Лимберски, которые зачастую не успевали за более скоростными соперниками. Об этой проблеме чешской команды говорил и Николай Комличенко, играющий нынче в чемпионате Чехии и являющийся там лучшим бомбардиром. Такой тренер как Гончаренко, без сомнения, эту деталь тоже знал, а потому его подопечные и грузили нужный край.
Оттуда пришли практически все моменты ЦСКА в первом тайме. В том числе справа родилась атака, приведшая к пенальти в ворота "Виктории". Впрочем, определенная свобода была и на другой стороне, где делами управлял Щенников. Защита "чехов" играла слишком узко, что позволяло тому же Щенникову оказываться на ударной позиции. Жаль, что Георгий в атаке отметился лишь заработанным пенальти, упустив два хороших шанса забить.
Важным и приятным в первой половине игры было также моментальное вступление "армейцев" в отбор. Пока они были свежи, мы постоянно видели, как они сразу же после потери мяча навязывали сопернику борьбу и зачастую возвращали себе владение. Все тот же эпизод с пенальти стал возможен после отбора Щенникова в чужой штрафной. И опять-таки исключительно жаль, что ЦСКА ограничился одним забитым голом. Возможность увеличить преимущество у него была. Подвела реализация, хотя надо отметить, что Грушка несколько раз круто спас свою команду.
Но куда более значимое влияние на исход встречи оказала даже не точность ударов, а то, что "армейцы" ближе к перерыву практически перестали атаковать и сильно прижались к собственной штрафной. Не имевшая в первые полчаса моментов "Виктория" начала поджимать ЦСКА. Российскому клубу приходилось отбиваться от штрафных и угловых, а затем и от пенальти, назначенного за несколько нелепое движение Щенникова. Акинфеев к своему легендарному спасению ногой добавил важнейший сейв рукой, но особой бодрости его партнерам это не придало.
"Чехи" активнее начали второй тайм, продолжили поддавливать и в целом логично довели дело до ответного мяча. Щенникова к тому моменту на поле уже не было, но вышедший вместо него Ефремов не добавил надежности левому флангу обороны. Именно через него "Виктория" и осуществила проход с передачей в центр на одинокого Прохазку. Игровое преимущество гостей к тому моменту было сопоставимо с тем, которое было в дебюте встречи у хозяев. От этого было, прямо скажем, грустно.
Зачем же Гончаренко в перерыве сделал перестановку на позиции левого защитника? Судя по всему, Виктор Михайлович хотел добавить атакующего потенциала на этой бровке. Ефремов игрок, очевидно, более созидательного плана, чем Щенников. Он, в принципе, и оживил игру на левом краю. Если в первом тайме атаки ЦСКА кренились в сторону Марио Фернандеса, то во втором их развитие стало более равномерным. Впрочем, в самом главном компоненте - в реализации - Ефремов общекомандные усилия улучшить не смог.
Дмитрий не забил из пределов штрафной. Его товарищ Иван Обляков не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. Обводящие удары Влашича шли мимо цели. Опасные выстрелы Сигурдссона отбивал Грушка. И это все было уже после того, как счет стал равным. ЦСКА смог найти в себе силы на новые атаки, но так и не смог забить с игры. И все бы ничего - Лига Чемпионов осталась бы в истории, а ничья со счетом 1:1 гарантировала бы выход в Лигу Европы. Но "армейцы" не смогли удержать даже ничью.
Второй гол "Виктории" пришел после грубой ошибки Чернова. Да, именно с нее все началось. Никита подарил мяч сопернику рядом со своей штрафной, после чего "чехи" заработали угловой. Дальнейший его розыгрыш привел к неприятной подаче и к неотразимому удару головой в исполнении Гейды, который воспользовался секундной расслабленностью Бистровича и за счет нее оказался первым на мяче. Индивидуальные ошибки в конце встречи привели к поражению ЦСКА и к падению на последнее место в своей группе.
Уйти с него и ворваться в плей-офф Лиги Европы шансы еще есть, но они не высоки. Перед последним туром "Виктория" имеет преимущество над ЦСКА по личным встречам. Таким образом, при равенстве очков именно она займет третью строчку. Чтобы избежать равенства, "армейцам" нужно обязательно набирать очки в игре против "Реала" и надеяться на то, что "Рома" будет играть с "Викторией" в полную силу и не даст ей победить.
Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Состав был практически сильнейшим
В нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов ЦСКА идет по очень показательному пути. В самом первом матче против "Виктории" стало понятно, что "армейцам" нечего бояться и нечего стесняться, а также проявились их характер и волевые качества. Игра против "Реала" показала, что у вновь строящейся и молодой команды есть перспектива. Плюс замелькала надежда на выход из группы. Стыковые встречи с "Ромой" продемонстрировали где-то близкий с истинным уровень класса подопечных Гончаренко, которым, как выяснилось, пока что не по силам спорить с крепкими европейскими бойцами.
И вот настал черед пятого матча. Задача в нем была для ЦСКА предельно ясной - победа и минимальные ничьи гарантируют плей-офф Лиги Европы, крупная ничья и поражение оставляют вопросы. На бумаге, безусловно, "москвичи" были фаворитом домашнего противостояния, но свое преимущество нужно было доказать делом. В этой связи хорошо, что Гончаренко смог выставить практически свой сильнейший состав. Вернулся Марио Фернандес, вернулся Обляков, Бистрович нивелировал отсутствие травмированного Ахметова. Другое дело, конечно, что даже этого не хватило для положительного результата.
И первый тайм дарил позитив
А ведь начиналось все весьма радостно. "Армейцы" сделали акцент на наступление правым флангом. Здесь, во-первых, как всегда был готов активничать Марио Фернандес, а во-вторых, именно в этой зоне у "Виктории" было слабое звено. Речь о возрастных Губнике и Лимберски, которые зачастую не успевали за более скоростными соперниками. Об этой проблеме чешской команды говорил и Николай Комличенко, играющий нынче в чемпионате Чехии и являющийся там лучшим бомбардиром. Такой тренер как Гончаренко, без сомнения, эту деталь тоже знал, а потому его подопечные и грузили нужный край.
Оттуда пришли практически все моменты ЦСКА в первом тайме. В том числе справа родилась атака, приведшая к пенальти в ворота "Виктории". Впрочем, определенная свобода была и на другой стороне, где делами управлял Щенников. Защита "чехов" играла слишком узко, что позволяло тому же Щенникову оказываться на ударной позиции. Жаль, что Георгий в атаке отметился лишь заработанным пенальти, упустив два хороших шанса забить.
ЦСКА не забил второй гол и позволил "Виктории" нарастить давление
Важным и приятным в первой половине игры было также моментальное вступление "армейцев" в отбор. Пока они были свежи, мы постоянно видели, как они сразу же после потери мяча навязывали сопернику борьбу и зачастую возвращали себе владение. Все тот же эпизод с пенальти стал возможен после отбора Щенникова в чужой штрафной. И опять-таки исключительно жаль, что ЦСКА ограничился одним забитым голом. Возможность увеличить преимущество у него была. Подвела реализация, хотя надо отметить, что Грушка несколько раз круто спас свою команду.
Но куда более значимое влияние на исход встречи оказала даже не точность ударов, а то, что "армейцы" ближе к перерыву практически перестали атаковать и сильно прижались к собственной штрафной. Не имевшая в первые полчаса моментов "Виктория" начала поджимать ЦСКА. Российскому клубу приходилось отбиваться от штрафных и угловых, а затем и от пенальти, назначенного за несколько нелепое движение Щенникова. Акинфеев к своему легендарному спасению ногой добавил важнейший сейв рукой, но особой бодрости его партнерам это не придало.
Замена Щенникова на Ефремова нужного эффекта не дала
"Чехи" активнее начали второй тайм, продолжили поддавливать и в целом логично довели дело до ответного мяча. Щенникова к тому моменту на поле уже не было, но вышедший вместо него Ефремов не добавил надежности левому флангу обороны. Именно через него "Виктория" и осуществила проход с передачей в центр на одинокого Прохазку. Игровое преимущество гостей к тому моменту было сопоставимо с тем, которое было в дебюте встречи у хозяев. От этого было, прямо скажем, грустно.
Зачем же Гончаренко в перерыве сделал перестановку на позиции левого защитника? Судя по всему, Виктор Михайлович хотел добавить атакующего потенциала на этой бровке. Ефремов игрок, очевидно, более созидательного плана, чем Щенников. Он, в принципе, и оживил игру на левом краю. Если в первом тайме атаки ЦСКА кренились в сторону Марио Фернандеса, то во втором их развитие стало более равномерным. Впрочем, в самом главном компоненте - в реализации - Ефремов общекомандные усилия улучшить не смог.
Упущенные моменты + индивидуальные ошибки = поражение
Дмитрий не забил из пределов штрафной. Его товарищ Иван Обляков не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. Обводящие удары Влашича шли мимо цели. Опасные выстрелы Сигурдссона отбивал Грушка. И это все было уже после того, как счет стал равным. ЦСКА смог найти в себе силы на новые атаки, но так и не смог забить с игры. И все бы ничего - Лига Чемпионов осталась бы в истории, а ничья со счетом 1:1 гарантировала бы выход в Лигу Европы. Но "армейцы" не смогли удержать даже ничью.
Второй гол "Виктории" пришел после грубой ошибки Чернова. Да, именно с нее все началось. Никита подарил мяч сопернику рядом со своей штрафной, после чего "чехи" заработали угловой. Дальнейший его розыгрыш привел к неприятной подаче и к неотразимому удару головой в исполнении Гейды, который воспользовался секундной расслабленностью Бистровича и за счет нее оказался первым на мяче. Индивидуальные ошибки в конце встречи привели к поражению ЦСКА и к падению на последнее место в своей группе.
Вероятность выхода ЦСКА в Лигу Европы минимальна
Уйти с него и ворваться в плей-офф Лиги Европы шансы еще есть, но они не высоки. Перед последним туром "Виктория" имеет преимущество над ЦСКА по личным встречам. Таким образом, при равенстве очков именно она займет третью строчку. Чтобы избежать равенства, "армейцам" нужно обязательно набирать очки в игре против "Реала" и надеяться на то, что "Рома" будет играть с "Викторией" в полную силу и не даст ей победить.
Заглавное фото: Официальный сайт УЕФА
Иван Долинин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.