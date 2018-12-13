Армейский парадокс: ЦСКА дважды прихлопнул «Реал», но остался без еврокубковой весны

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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
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Армейский парадокс: ЦСКА дважды прихлопнул «Реал», но остался без еврокубковой весны
ЦСКА сегодня можно смело отдать титул самой удивительной команды России (возможно, не стоит ограничиваться рамками нашей страны). «Армейцы», потеряв больше половины основы в межсезонье, продолжают феерить. Вместо того, чтобы превратиться в середняка РПЛ и «пассажира» Лиги чемпионов, москвичи вошли в историю, нанеся «Реалу» самое крупное поражение в истории. Rusfootball.info – о парадоксе ЦСКА.
После того, как москвичи перед началом сезона устроили распродажу в стиле «чёрной пятницы», даже самые рьяные фанаты заразились пессимизмом. На фоне слухов о продаже клуба «Россетям» и финансовых проблемах Евгения Гинера перспективы москвичей казались туманными. Окончательно можно было приуныть после отъезда Александра Головина в Монако. Новобранцы «армейцев» даже по меркам российского чемпионата были скромными. Виктор Гончаренко собирал разношёрстную банду андердогов: в ней нашлось место изгою Казани Ильзату Ахметову, запасному «Эвертона» Николе Влашичу, вечно травмированному Абелю Эрнандесу, которого выудили из английского Чемпионшипа и экзотичным персонажам из Исландии и Японии. Ну, правда, кто всерьёз верил в перспективы ЦСКА перед стартом сезона? Лично я – нет. Пределом мечтаний «армейцев» казалось место в первой пятёрке чемпионата и несколько очков, набранных в матчах с «Викторией Пльзень».
Как же мы все ошибались! К середине сезона по качеству игры ЦСКА является одной из лучших команд России, конкуренцию которой может составить разве что «Краснодар». В шоковое состояние повергает количество пропущенных ЦСКА мячей в РПЛ: 8 в 17 матчах, лучший показатель в чемпионате. Надёжная игра в обороне – настоящая загадка, учитывая, что линия обороны ЦСКА в межсезонье собиралась по крупицам, а москвичи ещё и остались без Виктора Васина, который должен был превратиться в центральную фигуру этой линии.
По всей видимости, «армейцы» решили не останавливаться на достигнутом. Москвичи ещё и шокировали всю Европу, устроив форменную взбучку «Реалу». Впервые за последние десять лет кто-либо нанёс мадридцам два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов. Предыдущим обидчиком «галактикос» был «Ювентус». Москвичи не только дважды обыграли «Реал», но ещё и нанесли «королевскому клубу» самое крупное поражение в его еврокубковой истории. Настоящим издевательством стали два «сухаря» Игоря Акинфеева, над депрессивной серией пропущенных мячей которого, казалось, смеялся весь мир.
Парадокс ЦСКА
ЦСКА – абсолютно безумная команда, настоящий must-watch, клуб, за которым нужно наблюдать. Но, как ни крути, клуб будет испытывать трудности роста. Они в полной мере проявились в Лиге чемпионов. Как такое вообще возможно, что ЦСКА дважды выносит трёхкратного победителя Лиги чемпионов, но не проходит даже в плей-офф Лиги Европы?! Конечно, ЦСКА не повезло: «Тоттенхэму» и «Лиону» хватило восьми очков, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, а 7 очков «армейцев» оказалось недостаточно даже для третьего места. Кроме ЦСКА ни один из клубов, занявших четвёртое место в группе ЛЧ, не набрал больше четырёх баллов. Тем не менее, подопечные Виктора Гончаренко могут винить лишь себя. Своё счастье они упустили в матчах с «Викторией Пльзень». Очевидно, что чешского чемпиона нужно было обыгрывать дважды и квалифицироваться в плей-офф. Подобные перепады свойственны молодым и задорным командам, посмотрите на «Аякс» или ПСВ. В отдельно взятом матче голландцы могут задать жару кому угодно, но на дистанции их изрядно пошатывает. Сегодня ЦСКА очень напоминает типичный голландский клуб, который затем превратится в ярмарку талантов. Не стоит удивляться, если добрая половина состава «армейцев» в будущем заиграет в Европе.
Пока ЦСКА не окрепнет и не возмужает, нет никаких гарантий долгосрочного успеха. «Армейцы» могут уничтожить «Реал», а затем со скрипом обыграть «Енисей». Не удивлюсь, если ЦСКА в концовке сезона не попадёт даже в первую тройку турнирной таблицы РПЛ. Но, чёрт возьми, как же хочется болеть за эту банду Гончаренко! И как же будет интересно посмотреть на ЦСКА в следующем сезоне, если москвичи сохранят свой состав!
Король-то голый
«Реал» ещё перед матчем досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что для королей Европы матч с ЦСКА терял значение, превращаясь в контрольный. Солари прямо указал на это, выставив на матч полурезервный состав. К слову, средний возраст мадридцев (24 года и 100 дней) был самым молодым с 2005 года. Но что, разве юноши «Реала» в этом матче вышли играть с суровыми дядьками, а не с ещё более «зелёными» соперниками?
Да, «Реал» в первом тайме давил и должен был размазать ЦСКА по газону «Сантьяго Бернабеу». Хозяева растранжирили уйму моментов, а в одном из эпизодов за гостей сыграла перекладина. Но и умалять достоинства «армейцев» тоже не стоит: гости не рассыпались и терпели, выжидая свой шанс. При этом ЦСКА вовсе не стремился «запарковать автобус», Марио Фернандес традиционно нёсся в атаку и сотворил второй гол москвичей. Пружина контратаки москвичей разжималась в нужный момент. И, конечно, стоит отметить удивительную реализацию ЦСКА. Как же здорово москвичи действовали в завершающей стадии. Из четырёх ударов в створ ЦСКА три стали результативными!
Унижение «Реала» на «Бернабеу» показало, что сегодня мадридский клуб уже нельзя считать «галактикос». Зинедин Зидан очень своевременно покинул «Реал», выжав из команды всё, что только можно. У «Реала» фактически нет резерва, раз он терпит бедствие в матче с ЦСКА. И, как мы видим, отставка Хулена Лопетеги толком ничего не изменила: при Солари мадридцы могу тоже превратиться в посмешища.
Пока Флорентино Перес не раскроет свою чековую книжку и не привезёт в Мадрид условного Неймара и Мбаппе, «Реал» может надолго застрять позади «Барселоны». Нет, Криштиану Роналду – не панацея, но, как оказалось, за спиной португальца не оказалось настоящего вожака и звёзд, готовых взять на себя бремя лидерства.
Лига чемпионов
6 тур
"Реал Мадрид" – ЦСКА 0:3
Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73
"Реал": Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте (Кроос, 58), Иско, Асенсио, Винисиус, Бензема (Бэйл, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков (Кучаев, 88), Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Эрнандес, 84).
Предупреждения: Щенников, 78
Фото - GettyImages
Антон Мозговой, Rusfootball.info
После того, как москвичи перед началом сезона устроили распродажу в стиле «чёрной пятницы», даже самые рьяные фанаты заразились пессимизмом. На фоне слухов о продаже клуба «Россетям» и финансовых проблемах Евгения Гинера перспективы москвичей казались туманными. Окончательно можно было приуныть после отъезда Александра Головина в Монако. Новобранцы «армейцев» даже по меркам российского чемпионата были скромными. Виктор Гончаренко собирал разношёрстную банду андердогов: в ней нашлось место изгою Казани Ильзату Ахметову, запасному «Эвертона» Николе Влашичу, вечно травмированному Абелю Эрнандесу, которого выудили из английского Чемпионшипа и экзотичным персонажам из Исландии и Японии. Ну, правда, кто всерьёз верил в перспективы ЦСКА перед стартом сезона? Лично я – нет. Пределом мечтаний «армейцев» казалось место в первой пятёрке чемпионата и несколько очков, набранных в матчах с «Викторией Пльзень».
Ровно 2 года назад (12 декабря 2016 г) Виктор Ганчаренко стал главным тренером ПФК ЦСКА— Екатерина Нечаева (@katya23rus) December 12, 2018
Михалыч, ЛУЧШИЙ ??? pic.twitter.com/204Z8KZ9ll
Начало эпохи?
Как же мы все ошибались! К середине сезона по качеству игры ЦСКА является одной из лучших команд России, конкуренцию которой может составить разве что «Краснодар». В шоковое состояние повергает количество пропущенных ЦСКА мячей в РПЛ: 8 в 17 матчах, лучший показатель в чемпионате. Надёжная игра в обороне – настоящая загадка, учитывая, что линия обороны ЦСКА в межсезонье собиралась по крупицам, а москвичи ещё и остались без Виктора Васина, который должен был превратиться в центральную фигуру этой линии.
По всей видимости, «армейцы» решили не останавливаться на достигнутом. Москвичи ещё и шокировали всю Европу, устроив форменную взбучку «Реалу». Впервые за последние десять лет кто-либо нанёс мадридцам два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов. Предыдущим обидчиком «галактикос» был «Ювентус». Москвичи не только дважды обыграли «Реал», но ещё и нанесли «королевскому клубу» самое крупное поражение в его еврокубковой истории. Настоящим издевательством стали два «сухаря» Игоря Акинфеева, над депрессивной серией пропущенных мячей которого, казалось, смеялся весь мир.
Парадокс ЦСКА
ЦСКА – абсолютно безумная команда, настоящий must-watch, клуб, за которым нужно наблюдать. Но, как ни крути, клуб будет испытывать трудности роста. Они в полной мере проявились в Лиге чемпионов. Как такое вообще возможно, что ЦСКА дважды выносит трёхкратного победителя Лиги чемпионов, но не проходит даже в плей-офф Лиги Европы?! Конечно, ЦСКА не повезло: «Тоттенхэму» и «Лиону» хватило восьми очков, чтобы пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов, а 7 очков «армейцев» оказалось недостаточно даже для третьего места. Кроме ЦСКА ни один из клубов, занявших четвёртое место в группе ЛЧ, не набрал больше четырёх баллов. Тем не менее, подопечные Виктора Гончаренко могут винить лишь себя. Своё счастье они упустили в матчах с «Викторией Пльзень». Очевидно, что чешского чемпиона нужно было обыгрывать дважды и квалифицироваться в плей-офф. Подобные перепады свойственны молодым и задорным командам, посмотрите на «Аякс» или ПСВ. В отдельно взятом матче голландцы могут задать жару кому угодно, но на дистанции их изрядно пошатывает. Сегодня ЦСКА очень напоминает типичный голландский клуб, который затем превратится в ярмарку талантов. Не стоит удивляться, если добрая половина состава «армейцев» в будущем заиграет в Европе.
Они вошли в историю
Пока ЦСКА не окрепнет и не возмужает, нет никаких гарантий долгосрочного успеха. «Армейцы» могут уничтожить «Реал», а затем со скрипом обыграть «Енисей». Не удивлюсь, если ЦСКА в концовке сезона не попадёт даже в первую тройку турнирной таблицы РПЛ. Но, чёрт возьми, как же хочется болеть за эту банду Гончаренко! И как же будет интересно посмотреть на ЦСКА в следующем сезоне, если москвичи сохранят свой состав!
Король-то голый
«Реал» ещё перед матчем досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Понятно, что для королей Европы матч с ЦСКА терял значение, превращаясь в контрольный. Солари прямо указал на это, выставив на матч полурезервный состав. К слову, средний возраст мадридцев (24 года и 100 дней) был самым молодым с 2005 года. Но что, разве юноши «Реала» в этом матче вышли играть с суровыми дядьками, а не с ещё более «зелёными» соперниками?
Солари продолжает традиции Лопетеги
Да, «Реал» в первом тайме давил и должен был размазать ЦСКА по газону «Сантьяго Бернабеу». Хозяева растранжирили уйму моментов, а в одном из эпизодов за гостей сыграла перекладина. Но и умалять достоинства «армейцев» тоже не стоит: гости не рассыпались и терпели, выжидая свой шанс. При этом ЦСКА вовсе не стремился «запарковать автобус», Марио Фернандес традиционно нёсся в атаку и сотворил второй гол москвичей. Пружина контратаки москвичей разжималась в нужный момент. И, конечно, стоит отметить удивительную реализацию ЦСКА. Как же здорово москвичи действовали в завершающей стадии. Из четырёх ударов в створ ЦСКА три стали результативными!
Унижение «Реала» на «Бернабеу» показало, что сегодня мадридский клуб уже нельзя считать «галактикос». Зинедин Зидан очень своевременно покинул «Реал», выжав из команды всё, что только можно. У «Реала» фактически нет резерва, раз он терпит бедствие в матче с ЦСКА. И, как мы видим, отставка Хулена Лопетеги толком ничего не изменила: при Солари мадридцы могу тоже превратиться в посмешища.
When you find out Real Madrid are losing 3-0 at home to CSKA Moscow. ?? pic.twitter.com/eGZY6thQxn— Football Tweet (@Football__Tweet) December 12, 2018
Когда узнал, что "Реал" проиграл ЦСКА 0:3
Пока Флорентино Перес не раскроет свою чековую книжку и не привезёт в Мадрид условного Неймара и Мбаппе, «Реал» может надолго застрять позади «Барселоны». Нет, Криштиану Роналду – не панацея, но, как оказалось, за спиной португальца не оказалось настоящего вожака и звёзд, готовых взять на себя бремя лидерства.
Лига чемпионов
6 тур
"Реал Мадрид" – ЦСКА 0:3
Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73
"Реал": Куртуа, Одриосола, Хави Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальехо, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте (Кроос, 58), Иско, Асенсио, Винисиус, Бензема (Бэйл, 46).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков (Кучаев, 88), Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Эрнандес, 84).
Предупреждения: Щенников, 78
Фото - GettyImages
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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