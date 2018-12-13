Андрей Канчельскис: ЦСКА молодцы, наказали «Реал» за пижонство

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Андрей Канчельскис: ЦСКА молодцы, наказали «Реал» за пижонство

Андрей Канчельскис: ЦСКА молодцы, наказали «Реал» за пижонство Бывший полузащитник , "МЮ" и "Фиорентины" и сборной России Андрей Канчельскис в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу ЦСКА в выездном матче с мадридским «Реалом»

- Даже глядя на стартовый состав «Реала», вы могли предположить что матч с ЦСКА сложится таким образом?

- Если честно, у меня было некое ощущение что армейцы не проиграют. Что выиграют, да ещё и с крупным счётом – конечно такого не мог предполагать. Они молодцы, и им нужно сказать за эту игру спасибо. Вышли на матч с желанием, жили игрой. Они не боялись и не мучились на поле, как некоторые другие команды. Вышли и сыграли на ура – закончили сезон на хорошей ноте. Чем порадовали болельщиков. Своей игрой они доставили радость – спасибо ребятам за это.

- Справедливо ли считать что игру «Реала» провалил тренер?

- Перед матчем читал его высказывания: «Реал» - это «Реал», и для нас каждая игра важна, и в каждом матче мы должны побеждать». И после этого выставлять на матч Лиги Чемпионов такой состав? Это по-пижонски. И за такое нужно наказывать, что, собственно ЦСКА и сделал.

Тут было непонятное высказывание и действия тренера мадридистов. Ведь если утверждаешь, что каждая игра важна – нужно выставлять оптимальный состав, а не такой. Видимо думали что приедет непонятно какая команда? Но ведь ЦСКА один из лидеров нашего чемпионата, к тому же они постоянно играют в Лиге Чемпионов. А раз было такое отношение – они логично за него получили.

- Речь об эпизоде с травмой Бэйла. Нападающий по-сути стал одноногим, и неэффективным при плотной защите, но последняя заменой с поля убрали Марсело. Понимал ли тренер что он в принципе делает?

- Вы понимаете, когда в команде нет хорошей атмосферы, идёт лихорадка тренеров - на поле начинается полный бардак. Бывает и так, что поле каждый словно сам за себя. Мы видели эпизодами, что ряд футболистов «Реала» пытались действовать индивидуально в ущерб командным интересам – в том числе пройти на дриблинге 3-4 игроков ЦСКА.

Конечно-же такая картина говорит о том, что никакой организации и дисциплины в команде нет. И в результате за такое трёшку они и получили. А ведь могли получить и ещё больше. Потому что, повторюсь – за пижонство нужно наказывать. Пижонов нужно остужать.

- Можно ли говорить что во многом игру сделал Марио Фернандес?

- Не соглашусь с таким акцентом. У ЦСКА хорошо выглядела вся команда. Сыграли все очень хорошо, из команды никто не выпадал. Плюс, если уж выделять, но не только Фернандеса, но как минимум ещё и Акинфеева. Мы видели его спокойстве и хладнокровие, что очень важно. Например, в эпизоде с ударом по центру он не стал, как делают некоторые – гадать и падать в произвольный угол. А стал по центру – и в итоге забрал мяч. Так что если и выделять Фернандеса, то как-минимум нельзя не выделять и Акинфеева. Они были из лучших на поле. Но и остальные армейцы заработали хорошие оценки.

А Фернандес, будучи игроком обороны – весьма эффективно поддерживает также и атаку. Причём делает это хорошо и что даже важнее – вовремя. Это ведь крайне существенно – поддержать атаку именно в нужное время. Когда есть свободная зона, открывание, правильная и своевременная передача по адресату…

Ведь порой мы нередко видим то, как чужие защитники закрывают зону, а некоторые всё равно именно в эту плотность бегут и «подключаются к атаке». Но делают это бессмысленно и для команды – бесполезно.

Фернандес делает это своевременно и правильно. Эти его действия очень полезны для команды: он не передерживает мяч, когда нужно – отдаёт передачу, когда нужно обыграть – идёт в обводку и так обостряет игру. И при этом он хорошо выполняет свои первоочередные обязанности – игру в защите. Например, сегодня с его фланга никаких особенных проблем у ЦСКА и не было.

- В последнем матче было ясно что «Реал» уже вышел из группы. Но ведь был и первый матч, где мадридистам явно нужны были очки. А ЦСКА забирает у «Реала» 6 из 6 очков но не выходит из группы.

- Вы знаете, тут речь должна идти о том, что в первую очередь в футболе нужно стремиться отбирать очки у своих прямых конкурентов. В матчах с «Викторией» ЦСКА заработал лишь одно очко. А им, прямым конкурентам, отдали 4. Им нужно было в первую очередь, во что бы то ни стало дома «Викторию» обыгрывать… Но этого они и не сделали.

При всём том, что было сказано о поведении «Реала» в этом матче… они вправе сейчас заявить «мы на первом месте, а вы теперь что хотите, то и говорите». Нет, конечно, отношение когда на поле в матче Лиге Чемпионов выйдет, например, третий-четвёртый состав – это тоже не нормально. Но мадридисты всё равно продолжают играть в турнире. А дважды обыгравший их ЦСКА – нет. Понятное дело, что о победе на «Сантьягу Бернабео» будут сейчас много говорить, но… Возьми при этом свои очки у «Виктории» - ЦСКА был бы в группе не 4-м, а третьим, либо даже вторыми.

Как по мне, то, наверное, было бы лучше, пусть даже проиграй они «Реалу», но продолжили бы играть в еврокубках.

Нет, конечно, в любом случае они молодцы что обыграли «Реал», наказав пижонов. Но в дальнейшем, если они будут и в следующем году, дай им Бог, играть в Лиге – уже будет четкое понимание: в первую очередь им нужно во что бы то ни стало отбирать очки у своих непосредственных конкурентов.
Теги: ЦСКА Реал Канчельскис
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