Андрей Канчельскис: ЦСКА молодцы, наказали «Реал» за пижонство

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|5
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:35
Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа (1)
Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа (1)
00:21
Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история
Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история
Вчера, 23:50
Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом" (4)
Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом" (4)
Вчера, 23:42
Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад (7)
Федор Чалов: не мог себе такого представить три года назад (7)
Вчера, 23:33
ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (18)
ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (18)
Вчера, 22:49
ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы (77)
ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы (77)
Вчера, 22:46
ЦСКА на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Реал" (133)
ЦСКА на "Сантьяго Бернабеу" разгромил "Реал" (133)
Вчера, 22:34
Семак о совете Комличенко: все чешские команды знают, как играет "Славия", но догнать никто не может
Семак о совете Комличенко: все чешские команды знают, как играет "Славия", но догнать никто не может
Вчера, 22:16
Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "МЮ"
Денис Черышев - в старте "Валенсии" на матч с "МЮ"
Вчера, 21:21
"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро (13)
"Зенит" требует от "Милана" за Паредеса 35 миллионов евро (13)
Вчера, 21:10
Николай Наумов: а останется ли Семак зимой в "Зените"? (4)
Николай Наумов: а останется ли Семак зимой в "Зените"? (4)
Вчера, 20:42
ЦСКА поддержат 1 800 фанатов в матче с "Реалом" (1)
ЦСКА поддержат 1 800 фанатов в матче с "Реалом" (1)
Вчера, 20:30
"Реал" хочет приобрести Икарди
"Реал" хочет приобрести Икарди
Вчера, 20:02
Бензема и Асенсио сыграют с ЦСКА с первых минут (3)
Бензема и Асенсио сыграют с ЦСКА с первых минут (3)
Вчера, 20:01
Олег Кононов: каждая победа "Спартака" - это чудо (3)
Олег Кононов: каждая победа "Спартака" - это чудо (3)
Вчера, 19:45
Стал известен состав ЦСКА на матч с "Реалом" (4)
Стал известен состав ЦСКА на матч с "Реалом" (4)
Вчера, 19:02
"Спартак" опроверг информацию о задержании Жиго (9)
"Спартак" опроверг информацию о задержании Жиго (9)
Вчера, 18:55
Молодежка ЦСКА проиграла "Реалу"
Молодежка ЦСКА проиграла "Реалу"
Вчера, 18:18
Александр Кержаков: по-мирному Милана не хочет (2)
Александр Кержаков: по-мирному Милана не хочет (2)
Вчера, 18:08
На встрече с Путиным правозащитники не поднимали вопрос об аресте Кокорина и Мамаева (1)
На встрече с Путиным правозащитники не поднимали вопрос об аресте Кокорина и Мамаева (1)
Вчера, 17:51
В Госдуме не следят за конфликтом Глушакова и его супруги (1)
В Госдуме не следят за конфликтом Глушакова и его супруги (1)
Вчера, 17:34
"Зенит" летом отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей (23)
"Зенит" летом отказался приобретать Сорокина за 30 млн рублей (23)
Вчера, 17:19
Евгений Алдонин: не жду от ЦСКА феерии в матче с "Реалом" (2)
Евгений Алдонин: не жду от ЦСКА феерии в матче с "Реалом" (2)
Вчера, 17:12
"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Бордо"
"Манчестер Юнайтед" может купить защитника "Бордо"
Вчера, 17:04
Самуэль Жиго задержан в аэропорту за перевозку дорогих часов (18)
Самуэль Жиго задержан в аэропорту за перевозку дорогих часов (18)
Вчера, 16:34
Агроном "Зенита": на состоянии газона проведение хоккейных матчей на" Газпром Арене" никак не скажется (2)
Агроном "Зенита": на состоянии газона проведение хоккейных матчей на" Газпром Арене" никак не скажется (2)
Вчера, 16:25
"Барселона" может подписать Венсана Компани
"Барселона" может подписать Венсана Компани
Андрей Канчельскис: ЦСКА молодцы, наказали «Реал» за пижонство
Бывший полузащитник , "МЮ" и "Фиорентины" и сборной России Андрей Канчельскис в интервью Rusfootball.info прокомментировал победу ЦСКА в выездном матче с мадридским «Реалом»
- Даже глядя на стартовый состав «Реала», вы могли предположить что матч с ЦСКА сложится таким образом?
- Если честно, у меня было некое ощущение что армейцы не проиграют. Что выиграют, да ещё и с крупным счётом – конечно такого не мог предполагать. Они молодцы, и им нужно сказать за эту игру спасибо. Вышли на матч с желанием, жили игрой. Они не боялись и не мучились на поле, как некоторые другие команды. Вышли и сыграли на ура – закончили сезон на хорошей ноте. Чем порадовали болельщиков. Своей игрой они доставили радость – спасибо ребятам за это.
- Справедливо ли считать что игру «Реала» провалил тренер?
- Перед матчем читал его высказывания: «Реал» - это «Реал», и для нас каждая игра важна, и в каждом матче мы должны побеждать». И после этого выставлять на матч Лиги Чемпионов такой состав? Это по-пижонски. И за такое нужно наказывать, что, собственно ЦСКА и сделал.
Тут было непонятное высказывание и действия тренера мадридистов. Ведь если утверждаешь, что каждая игра важна – нужно выставлять оптимальный состав, а не такой. Видимо думали что приедет непонятно какая команда? Но ведь ЦСКА один из лидеров нашего чемпионата, к тому же они постоянно играют в Лиге Чемпионов. А раз было такое отношение – они логично за него получили.
- Речь об эпизоде с травмой Бэйла. Нападающий по-сути стал одноногим, и неэффективным при плотной защите, но последняя заменой с поля убрали Марсело. Понимал ли тренер что он в принципе делает?
- Вы понимаете, когда в команде нет хорошей атмосферы, идёт лихорадка тренеров - на поле начинается полный бардак. Бывает и так, что поле каждый словно сам за себя. Мы видели эпизодами, что ряд футболистов «Реала» пытались действовать индивидуально в ущерб командным интересам – в том числе пройти на дриблинге 3-4 игроков ЦСКА.
Конечно-же такая картина говорит о том, что никакой организации и дисциплины в команде нет. И в результате за такое трёшку они и получили. А ведь могли получить и ещё больше. Потому что, повторюсь – за пижонство нужно наказывать. Пижонов нужно остужать.
- Можно ли говорить что во многом игру сделал Марио Фернандес?
- Не соглашусь с таким акцентом. У ЦСКА хорошо выглядела вся команда. Сыграли все очень хорошо, из команды никто не выпадал. Плюс, если уж выделять, но не только Фернандеса, но как минимум ещё и Акинфеева. Мы видели его спокойстве и хладнокровие, что очень важно. Например, в эпизоде с ударом по центру он не стал, как делают некоторые – гадать и падать в произвольный угол. А стал по центру – и в итоге забрал мяч. Так что если и выделять Фернандеса, то как-минимум нельзя не выделять и Акинфеева. Они были из лучших на поле. Но и остальные армейцы заработали хорошие оценки.
А Фернандес, будучи игроком обороны – весьма эффективно поддерживает также и атаку. Причём делает это хорошо и что даже важнее – вовремя. Это ведь крайне существенно – поддержать атаку именно в нужное время. Когда есть свободная зона, открывание, правильная и своевременная передача по адресату…
Ведь порой мы нередко видим то, как чужие защитники закрывают зону, а некоторые всё равно именно в эту плотность бегут и «подключаются к атаке». Но делают это бессмысленно и для команды – бесполезно.
Фернандес делает это своевременно и правильно. Эти его действия очень полезны для команды: он не передерживает мяч, когда нужно – отдаёт передачу, когда нужно обыграть – идёт в обводку и так обостряет игру. И при этом он хорошо выполняет свои первоочередные обязанности – игру в защите. Например, сегодня с его фланга никаких особенных проблем у ЦСКА и не было.
- В последнем матче было ясно что «Реал» уже вышел из группы. Но ведь был и первый матч, где мадридистам явно нужны были очки. А ЦСКА забирает у «Реала» 6 из 6 очков но не выходит из группы.
- Вы знаете, тут речь должна идти о том, что в первую очередь в футболе нужно стремиться отбирать очки у своих прямых конкурентов. В матчах с «Викторией» ЦСКА заработал лишь одно очко. А им, прямым конкурентам, отдали 4. Им нужно было в первую очередь, во что бы то ни стало дома «Викторию» обыгрывать… Но этого они и не сделали.
При всём том, что было сказано о поведении «Реала» в этом матче… они вправе сейчас заявить «мы на первом месте, а вы теперь что хотите, то и говорите». Нет, конечно, отношение когда на поле в матче Лиге Чемпионов выйдет, например, третий-четвёртый состав – это тоже не нормально. Но мадридисты всё равно продолжают играть в турнире. А дважды обыгравший их ЦСКА – нет. Понятное дело, что о победе на «Сантьягу Бернабео» будут сейчас много говорить, но… Возьми при этом свои очки у «Виктории» - ЦСКА был бы в группе не 4-м, а третьим, либо даже вторыми.
Как по мне, то, наверное, было бы лучше, пусть даже проиграй они «Реалу», но продолжили бы играть в еврокубках.
Нет, конечно, в любом случае они молодцы что обыграли «Реал», наказав пижонов. Но в дальнейшем, если они будут и в следующем году, дай им Бог, играть в Лиге – уже будет четкое понимание: в первую очередь им нужно во что бы то ни стало отбирать очки у своих непосредственных конкурентов.
- Даже глядя на стартовый состав «Реала», вы могли предположить что матч с ЦСКА сложится таким образом?
- Если честно, у меня было некое ощущение что армейцы не проиграют. Что выиграют, да ещё и с крупным счётом – конечно такого не мог предполагать. Они молодцы, и им нужно сказать за эту игру спасибо. Вышли на матч с желанием, жили игрой. Они не боялись и не мучились на поле, как некоторые другие команды. Вышли и сыграли на ура – закончили сезон на хорошей ноте. Чем порадовали болельщиков. Своей игрой они доставили радость – спасибо ребятам за это.
- Справедливо ли считать что игру «Реала» провалил тренер?
- Перед матчем читал его высказывания: «Реал» - это «Реал», и для нас каждая игра важна, и в каждом матче мы должны побеждать». И после этого выставлять на матч Лиги Чемпионов такой состав? Это по-пижонски. И за такое нужно наказывать, что, собственно ЦСКА и сделал.
Тут было непонятное высказывание и действия тренера мадридистов. Ведь если утверждаешь, что каждая игра важна – нужно выставлять оптимальный состав, а не такой. Видимо думали что приедет непонятно какая команда? Но ведь ЦСКА один из лидеров нашего чемпионата, к тому же они постоянно играют в Лиге Чемпионов. А раз было такое отношение – они логично за него получили.
- Речь об эпизоде с травмой Бэйла. Нападающий по-сути стал одноногим, и неэффективным при плотной защите, но последняя заменой с поля убрали Марсело. Понимал ли тренер что он в принципе делает?
- Вы понимаете, когда в команде нет хорошей атмосферы, идёт лихорадка тренеров - на поле начинается полный бардак. Бывает и так, что поле каждый словно сам за себя. Мы видели эпизодами, что ряд футболистов «Реала» пытались действовать индивидуально в ущерб командным интересам – в том числе пройти на дриблинге 3-4 игроков ЦСКА.
Конечно-же такая картина говорит о том, что никакой организации и дисциплины в команде нет. И в результате за такое трёшку они и получили. А ведь могли получить и ещё больше. Потому что, повторюсь – за пижонство нужно наказывать. Пижонов нужно остужать.
- Можно ли говорить что во многом игру сделал Марио Фернандес?
- Не соглашусь с таким акцентом. У ЦСКА хорошо выглядела вся команда. Сыграли все очень хорошо, из команды никто не выпадал. Плюс, если уж выделять, но не только Фернандеса, но как минимум ещё и Акинфеева. Мы видели его спокойстве и хладнокровие, что очень важно. Например, в эпизоде с ударом по центру он не стал, как делают некоторые – гадать и падать в произвольный угол. А стал по центру – и в итоге забрал мяч. Так что если и выделять Фернандеса, то как-минимум нельзя не выделять и Акинфеева. Они были из лучших на поле. Но и остальные армейцы заработали хорошие оценки.
А Фернандес, будучи игроком обороны – весьма эффективно поддерживает также и атаку. Причём делает это хорошо и что даже важнее – вовремя. Это ведь крайне существенно – поддержать атаку именно в нужное время. Когда есть свободная зона, открывание, правильная и своевременная передача по адресату…
Ведь порой мы нередко видим то, как чужие защитники закрывают зону, а некоторые всё равно именно в эту плотность бегут и «подключаются к атаке». Но делают это бессмысленно и для команды – бесполезно.
Фернандес делает это своевременно и правильно. Эти его действия очень полезны для команды: он не передерживает мяч, когда нужно – отдаёт передачу, когда нужно обыграть – идёт в обводку и так обостряет игру. И при этом он хорошо выполняет свои первоочередные обязанности – игру в защите. Например, сегодня с его фланга никаких особенных проблем у ЦСКА и не было.
- В последнем матче было ясно что «Реал» уже вышел из группы. Но ведь был и первый матч, где мадридистам явно нужны были очки. А ЦСКА забирает у «Реала» 6 из 6 очков но не выходит из группы.
- Вы знаете, тут речь должна идти о том, что в первую очередь в футболе нужно стремиться отбирать очки у своих прямых конкурентов. В матчах с «Викторией» ЦСКА заработал лишь одно очко. А им, прямым конкурентам, отдали 4. Им нужно было в первую очередь, во что бы то ни стало дома «Викторию» обыгрывать… Но этого они и не сделали.
При всём том, что было сказано о поведении «Реала» в этом матче… они вправе сейчас заявить «мы на первом месте, а вы теперь что хотите, то и говорите». Нет, конечно, отношение когда на поле в матче Лиге Чемпионов выйдет, например, третий-четвёртый состав – это тоже не нормально. Но мадридисты всё равно продолжают играть в турнире. А дважды обыгравший их ЦСКА – нет. Понятное дело, что о победе на «Сантьягу Бернабео» будут сейчас много говорить, но… Возьми при этом свои очки у «Виктории» - ЦСКА был бы в группе не 4-м, а третьим, либо даже вторыми.
Как по мне, то, наверное, было бы лучше, пусть даже проиграй они «Реалу», но продолжили бы играть в еврокубках.
Нет, конечно, в любом случае они молодцы что обыграли «Реал», наказав пижонов. Но в дальнейшем, если они будут и в следующем году, дай им Бог, играть в Лиге – уже будет четкое понимание: в первую очередь им нужно во что бы то ни стало отбирать очки у своих непосредственных конкурентов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.