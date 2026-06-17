Роналду повторил уникальный рекорд Месси на чемпионатах мира

Выйдя в стартовом составе сборной Португалии на матч чемпионата мира - 2026 против ДР Конго, Криштиану Роналду стал всего вторым футболистом, сыгравшим на шести мундиалях.

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Ранее подобное достижение покорилось только Лионелю Месси. Аргентинец несколькими часами ранее появился на поле в игре с Алжиром и первым достиг этой отметки.



Для Роналду нынешний чемпионат мира стал шестым в карьере подряд. Португалец принимает участие в мировых первенствах с 2006 года.