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ДР КонгоПерерыв
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ДР Конго сравняла счёт с Португалией перед самым перерывом

Завершился первый тайм матча группового этапа чемпионата мира - 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.
Фото: ФИФА
Команды встречаются на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне, а счёт после 45 минут игры - 1:1.

Португальцы вышли вперёд уже на шестой минуте. Жоау Невеш откликнулся на подачу с левого фланга и ударом головой отправил мяч в сетку ворот соперника.

Казалось, что европейская команда уйдёт на перерыв с минимальным преимуществом, однако в компенсированное время ДР Конго сумела восстановить равновесие. На 45+5-й минуте отличился Йоан Висса.

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