Аргентинский комментатор назвал Францию африканской страной в прямом эфире

Во время трансляции матча чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Сенегала комментатор аргентинского телеканала DirectTV Sports оказался в центре внимания из-за фразы в эфире.

Фото: ФИФА

- Завершён первый тайм, 0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья, - сказал комментатор.

Подводя итоги первого тайма встречи, завершившегося без забитых мячей, журналист заявил, что зрители наблюдают за игрой "африканских команд".Сам матч завершился победой французской команды со счётом 3:1. После перерыва дубль оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч на счету Брэдли Баркола.