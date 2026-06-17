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Аргентинский комментатор назвал Францию африканской страной в прямом эфире

Во время трансляции матча чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Сенегала комментатор аргентинского телеканала DirectTV Sports оказался в центре внимания из-за фразы в эфире.
Фото: ФИФА
Подводя итоги первого тайма встречи, завершившегося без забитых мячей, журналист заявил, что зрители наблюдают за игрой "африканских команд".

- Завершён первый тайм, 0:0 в матче Франции с Сенегалом, к текущему моменту в игре африканских команд зафиксирована ничья, - сказал комментатор.

Сам матч завершился победой французской команды со счётом 3:1. После перерыва дубль оформил Килиан Мбаппе, ещё один мяч на счету Брэдли Баркола.

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