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Невеш вошёл в уникальный рейтинг чемпионатов мира после гола ДР Конго

Жоау Невеш отметился первым голом сборной Португалии на чемпионате мира - 2026 и вошёл в любопытный статистический рейтинг.
Фото: Getty Images
Полузащитник поразил ворота ДР Конго уже на шестой минуте матча первого тура группового этапа. Хавбек подключился к атаке и точным ударом головой открыл счёт во встрече.

Как сообщает Opta Sports, Невеш стал вторым самым низкорослым футболистом в XXI веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост игрока составляет 174 сантиметра. Лидером по этому показателю остаётся уругваец Джорджиан де Арраскаэта, чей рост составляет 173 сантиметра.

Для 21-летнего футболиста "ПСЖ" этот гол стал первым на мировых первенствах.

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