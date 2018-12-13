Впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

Новости партнеров

Впервые в истории Лиги чемпионов последняя команда группы дважды обыграла первую

ЦСКА, одержав победу над мадридским "Реалом" (3:0), добился уникального достижения.

Эта победа стала для "армейцев" второй в двух матчах с мадридцами в нынешнем розыгрыше ЛЧ. При этом ЦСКА финишировал на последней строчке в группе, а "Реал" – на первой.

Таким образом "армейцы" стали первым в истории Лиги чемпионов клубом, который занял последнее место в группе, но дважды оказался сильнее победителя группы.

MisterChip
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 10:46
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5
(1)
#5  Сибирячок   (Сегодня, 11:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это болельщики коней рыщут , отыскивая пилюли утешения...интернет вам в ноги.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  cska1971  Москва (Сегодня, 11:15)
  • +2
  •  (2)

Ни дня без рекорда... ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#3  foresten  Челябинск (Сегодня, 11:11)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы вышли из группы.. а так ни о чем..
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
#2  diego milito 22   (Сегодня, 11:01)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подсластили горькую пилюлю. Так это называется и в общем-то, никому не нужно, если только Гинеру/Бабаеву потешить уязвленное от последнего места, самолюбие.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 10:56)
  • +3
  •  (9)

Этот пиар уже не смешно. Слева таблица.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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