Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14:00 по московскому времени

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14:00 по московскому времени

Сегодня в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.

Победители групп

Бавария (Германия)
Барселона (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
Порту (Португалия)
ПСЖ (Франция)
Реал (Испания)
Ювентус (Италия)


Обладатели вторых мест

Атлетико (Испания)
Аякс (Голландия)
Ливерпуль (Англия)
Лион (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Рома (Италия)
Тоттенхэм (Англия)
Шальке (Германия)

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.
Сегодня, 09:16
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