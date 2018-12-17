Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ начнется в 14:00 по московскому времени

Сегодня в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест.Бавария (Германия)Барселона (Испания)Боруссия Дортмунд (Германия)Манчестер Сити (Англия)Порту (Португалия)ПСЖ (Франция)Реал (Испания)Ювентус (Италия)Атлетико (Испания)Аякс (Голландия)Ливерпуль (Англия)Лион (Франция)Манчестер Юнайтед (Англия)Рома (Италия)Тоттенхэм (Англия)Шальке (Германия)Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.