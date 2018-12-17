Мануэль Нойер: думаю, что "Ливерпуль" не в восторге от жребия

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер - о результатах жеребьевки Лиги чемпионов.Его команде предстоит сыграть с "Ливерпулем".- "Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов. Думаю, что они определенно не в восторге от выпавшего жребия. Эта команда умеет быстро играть на контратаках и много забивает. Но и у нас хорошая атака. Это будут два классных матча, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".