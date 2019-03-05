"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити": матч обслужит бригада Куйперса

УЕФА объявил имена судей на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".Главным судьей назначен Бьорн Куйперс, его ассистенты – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Четвертый арбитр – шотландец Уильям Коллам. Видопомощник рефери – Данни Маккели. Ассистент видеопомощника рефери – Пол ван Букел.