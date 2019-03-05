Джорджо Кьеллини не сыграет с "Аяксом"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини не поможет своей команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.34-летний итальянец продолжает восстанавливаться после травмы.