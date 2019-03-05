Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|32
|33
|18
|Кардифф
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|...
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|30
|74
|2
|ПСВ Эйдховен
|30
|74
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|30
|52
|5
|Утрехт
|30
|47
|6
|Хераклес
|29
|45
|...
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Уже сегодня определятся первые полуфиналисты плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник будут сыграны матчи «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» - «Аякс». Несмотря на наличие явных фаворитов, торопиться с выводами не стоит. На предыдущей стадии турнира в «МЮ» и «Аяксу» также верили лишь ярые оптимисты. Rusfootball.info - об ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов вторника.
Чудо в Париже… чудо в Барселоне?
Первый четвертьфинальный матч «МЮ» и «Барселоны» завершился довольно убедительной победой гостей. «Барса» уже в первые 15 минут матча смяла соперника, гости владели мячом 90% времени, а хозяева никак не могли понять, как же противостоять такому оппоненту. Тотальное превосходство каталонцев воплотилось в логичный гол. Но затем «МЮ» преобразился. Да, наверное, болельщики, которые не слишком следят за клубом из Манчестера и английской Премьер-Лигой, ждали от «красных дьяволов» большего. Но нужно быть объективным: сегодня «МЮ» не является ровней «Барселоне» и другим топовым клубам, претендующим на победу в Лиге чемпионов. Факт заключается в том, что сейчас манкунианцы находятся на уровне команд второго-третьего эшелона вроде «Тоттенхэма», «Баварии», «Ромы» и т.д.
Специалисты, пристально наблюдающие за «МЮ», даже были удивлены смелостью «красных дьяволов». Перед матчем от подопечных Оле-Гуннара Сульшера ждали гораздо худшего. Да, «Манчестер Юнайтед» так и не нанёс ни одного удара в створ ворот, но зачем вообще исходить из этого показателя? Условный удар в створ в середины поля таит куда меньше угрозы, чем выстрел, после которого мяч разминулся со штангой.
«Манчестер Юнайтед», оказавшись в роли догоняющего, применил высокий прессинг, задействовав в нём трёх – четырёх футболистов. Периодически игроки «Барселоны» не знали, как выходить из обороны под таким давлением. А мини-победой хозяев стал тот факт, что голкипер гостей Марк-Андре Тер-Штеген по ходу матча начал выбивать мяч в центр поля. Такое с «Барселоной» происходит крайне редко.
Да, в плане результата получилось неважно. Но и безнадёжной ситуацию «Манчестер Юнайтед» назвать нельзя. Теперь «красным дьяволам» нужно побеждать на «Камп Ноу» с любым счётом. Понятно, что сыграть на ноль «МЮ» будет тоже проблематично, поэтому есть надежда на довольно яркий футбол в исполнении гостей. Скорее всего, они попытаются сыграть так, как действовали на «Олд Траффорд» после пропущенного мяча.
Сульшер уже заявил, что чудесное спасение в Париже придаёт футболистам сил. Также он выразил уверенность в том, что «МЮ» будет создавать опасные моменты: «Наши атакующие действия представляют угрозу сопернику. Главное – использовать свои шансы. Нужно вдохнуть глубже и забивать».
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» ещё и приходится распределять силы между матчами АПЛ и Лиги чемпионов. В этом плане «Барселона» обладает преимуществом. В чемпионате Испании каталонцы уже фактически гарантировали себе чемпионский титул. В минувшие выходные на матчи с «Уэской» наставник каталонцев Эрнесто Вальверде выставил крайне экспериментальный состав. Месси, Суарес и Пике даже не попали в заявку, Семеду, Лангле, Жорди Альба, Артур и Коутиньо начали матч на скамейке запасных. Сверхэкспериментальный состав «Барселоны» так и не сумел победить аутсайдера, но какая разница, если лидерству каталонцев ничто не угрожает?
В отличие от Вальверде у Сульшера не было такой возможности дать лидером отдохнуть. С «Вест Хэмом» бодались все сильнейшие, включая Погба, Рэшфорда и Лукаку. «МЮ» победил (2:1), хотя по игре и не слишком впечатлил, забив оба мяча с пенальти. Но теперь всё внимание игроков «Юнайтед» будет сосредоточено на поединке на «Камп Ноу». Хорошая новость для англичан – восстановление практически всех игроков. В строй вернулся даже Алексис Санчес, который отправился вместе с командой в Барселону. Главной потерей гостей будет Люк Шоу, отбывающий дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Коэффициенты букмекеров: 1.33 – 5.49 – 8.04.
Задор и молодость
Довольно ярким должен получиться и второй матч вечера. Футболисты «Аякса» продолжают удивлять весь. Амстердамский клуб уже превратился в главную сенсацию Лиги чемпионов после того, как выбил из игры «Реал». Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И теперь у «Аякса» есть реальные шансы на выход в следующий раунд. Перед ответной игрой с «Реалом» «Аяксу» нужно было отыгрывать гандикап в один мяч, перед ответкой с «Ювентусом» и вовсе сложился паритет, хоть и с гостевым голом туринцев. Но разве есть сомнения, что такой «Аякс» может забить и в гостях? Скорее всего, «Ювентус» не станет рисковать. Туринцы здорово умеют сушить игру, а счёт 0:0 вполне устроит чемпионов Италии. Но такой план на игру довольно опасен, учитывая задор и смелость «Аякса».
Задачу туринцев облегчит факт отсутствия одного из лидеров соперника. Френки де Йонг не сможет принять участие в ответном матче из-за мышечного повреждения, которое он получил во время очередного матча чемпионата Нидерландов в минувшие выходные. Через де Йонга «Аякс» фактически строит свою игру. Заменить такого футболиста практически невозможно, поэтому гостям будет сложно.
В пользу хозяев будет ещё и тот факт, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мог позволить себе предоставить отдых ведущим игрокам команды. В минувшие выходные туринцы в Серии А встречались с клубом СПАЛ. И состав «Старой синьоры» был весьма экспериментальным: из игроков основы в старте вышли лишь Пауло Дибала, Жоау Конселу и Родриго Бентанкуер. Звёздный Криштиану Роналду даже не попал в заявку чемпиона Италии.
«Аякс» такую роскошь позволить себе не может. Амстердамцы ведут отчаянную борьбу с «ПСВ» за первое место в турнирной таблице, поэтому лидерам команды сейчас не до отдыха. В минувшие выходные «Аякс» разгромил «Эксельсиор» со счётом 6:2. Времени на восстановление было немного, зато в Турин футболисты «Аякса» отправились в отличном настроении.
В матче в Турине произойдёт настоящее столкновение двух игровых философий. Сверхпрагматичному стилю Аллегри будет противостоять атакующая, немного безумная и романтичная модель «Аякса». Такие столкновения всегда безумно интересны.
Коэффициенты букмекеров: 1.68 – 3.90 – 5.01.
Фото - 90minutes, Blaugrana
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Чудо в Париже… чудо в Барселоне?
Первый четвертьфинальный матч «МЮ» и «Барселоны» завершился довольно убедительной победой гостей. «Барса» уже в первые 15 минут матча смяла соперника, гости владели мячом 90% времени, а хозяева никак не могли понять, как же противостоять такому оппоненту. Тотальное превосходство каталонцев воплотилось в логичный гол. Но затем «МЮ» преобразился. Да, наверное, болельщики, которые не слишком следят за клубом из Манчестера и английской Премьер-Лигой, ждали от «красных дьяволов» большего. Но нужно быть объективным: сегодня «МЮ» не является ровней «Барселоне» и другим топовым клубам, претендующим на победу в Лиге чемпионов. Факт заключается в том, что сейчас манкунианцы находятся на уровне команд второго-третьего эшелона вроде «Тоттенхэма», «Баварии», «Ромы» и т.д.
Специалисты, пристально наблюдающие за «МЮ», даже были удивлены смелостью «красных дьяволов». Перед матчем от подопечных Оле-Гуннара Сульшера ждали гораздо худшего. Да, «Манчестер Юнайтед» так и не нанёс ни одного удара в створ ворот, но зачем вообще исходить из этого показателя? Условный удар в створ в середины поля таит куда меньше угрозы, чем выстрел, после которого мяч разминулся со штангой.
«Манчестер Юнайтед», оказавшись в роли догоняющего, применил высокий прессинг, задействовав в нём трёх – четырёх футболистов. Периодически игроки «Барселоны» не знали, как выходить из обороны под таким давлением. А мини-победой хозяев стал тот факт, что голкипер гостей Марк-Андре Тер-Штеген по ходу матча начал выбивать мяч в центр поля. Такое с «Барселоной» происходит крайне редко.
Да, в плане результата получилось неважно. Но и безнадёжной ситуацию «Манчестер Юнайтед» назвать нельзя. Теперь «красным дьяволам» нужно побеждать на «Камп Ноу» с любым счётом. Понятно, что сыграть на ноль «МЮ» будет тоже проблематично, поэтому есть надежда на довольно яркий футбол в исполнении гостей. Скорее всего, они попытаются сыграть так, как действовали на «Олд Траффорд» после пропущенного мяча.
Ready for our flight with @Aeroflot_World! ?? pic.twitter.com/DdBVziIh4Q— Manchester United (@ManUtd) April 15, 2019
"Манчестер Юнайтед" на пути в Барселону
Сульшер уже заявил, что чудесное спасение в Париже придаёт футболистам сил. Также он выразил уверенность в том, что «МЮ» будет создавать опасные моменты: «Наши атакующие действия представляют угрозу сопернику. Главное – использовать свои шансы. Нужно вдохнуть глубже и забивать».
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» ещё и приходится распределять силы между матчами АПЛ и Лиги чемпионов. В этом плане «Барселона» обладает преимуществом. В чемпионате Испании каталонцы уже фактически гарантировали себе чемпионский титул. В минувшие выходные на матчи с «Уэской» наставник каталонцев Эрнесто Вальверде выставил крайне экспериментальный состав. Месси, Суарес и Пике даже не попали в заявку, Семеду, Лангле, Жорди Альба, Артур и Коутиньо начали матч на скамейке запасных. Сверхэкспериментальный состав «Барселоны» так и не сумел победить аутсайдера, но какая разница, если лидерству каталонцев ничто не угрожает?
Barcelona are ready to utilise their creative powers #InnovateYourGame @nissanfootball pic.twitter.com/SB5X1EZJYr— Goal (@goal) April 15, 2019
"Манчестер Юнайтед" предстоит сдержать атакующий потенциал "Барселоны"
В отличие от Вальверде у Сульшера не было такой возможности дать лидером отдохнуть. С «Вест Хэмом» бодались все сильнейшие, включая Погба, Рэшфорда и Лукаку. «МЮ» победил (2:1), хотя по игре и не слишком впечатлил, забив оба мяча с пенальти. Но теперь всё внимание игроков «Юнайтед» будет сосредоточено на поединке на «Камп Ноу». Хорошая новость для англичан – восстановление практически всех игроков. В строй вернулся даже Алексис Санчес, который отправился вместе с командой в Барселону. Главной потерей гостей будет Люк Шоу, отбывающий дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Коэффициенты букмекеров: 1.33 – 5.49 – 8.04.
Задор и молодость
Довольно ярким должен получиться и второй матч вечера. Футболисты «Аякса» продолжают удивлять весь. Амстердамский клуб уже превратился в главную сенсацию Лиги чемпионов после того, как выбил из игры «Реал». Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И теперь у «Аякса» есть реальные шансы на выход в следующий раунд. Перед ответной игрой с «Реалом» «Аяксу» нужно было отыгрывать гандикап в один мяч, перед ответкой с «Ювентусом» и вовсе сложился паритет, хоть и с гостевым голом туринцев. Но разве есть сомнения, что такой «Аякс» может забить и в гостях? Скорее всего, «Ювентус» не станет рисковать. Туринцы здорово умеют сушить игру, а счёт 0:0 вполне устроит чемпионов Италии. Но такой план на игру довольно опасен, учитывая задор и смелость «Аякса».
Задачу туринцев облегчит факт отсутствия одного из лидеров соперника. Френки де Йонг не сможет принять участие в ответном матче из-за мышечного повреждения, которое он получил во время очередного матча чемпионата Нидерландов в минувшие выходные. Через де Йонга «Аякс» фактически строит свою игру. Заменить такого футболиста практически невозможно, поэтому гостям будет сложно.
Криштиану Роналду отличился в первом матче
В пользу хозяев будет ещё и тот факт, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мог позволить себе предоставить отдых ведущим игрокам команды. В минувшие выходные туринцы в Серии А встречались с клубом СПАЛ. И состав «Старой синьоры» был весьма экспериментальным: из игроков основы в старте вышли лишь Пауло Дибала, Жоау Конселу и Родриго Бентанкуер. Звёздный Криштиану Роналду даже не попал в заявку чемпиона Италии.
«Аякс» такую роскошь позволить себе не может. Амстердамцы ведут отчаянную борьбу с «ПСВ» за первое место в турнирной таблице, поэтому лидерам команды сейчас не до отдыха. В минувшие выходные «Аякс» разгромил «Эксельсиор» со счётом 6:2. Времени на восстановление было немного, зато в Турин футболисты «Аякса» отправились в отличном настроении.
В матче в Турине произойдёт настоящее столкновение двух игровых философий. Сверхпрагматичному стилю Аллегри будет противостоять атакующая, немного безумная и романтичная модель «Аякса». Такие столкновения всегда безумно интересны.
Коэффициенты букмекеров: 1.68 – 3.90 – 5.01.
Фото - 90minutes, Blaugrana
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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