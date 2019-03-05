Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника

Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Арсенал
Челси
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Борнмут
Кристал Пэлас
Бернли
Ньюкасл
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал 33 66
5 Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер  34 47
8 Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон 34 46
10 Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм 34 42
12 Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли 34 39
15 Ньюкасл 34 38
16 Саутгемптон 33 36
17 Брайтон  32 33
18 Кардифф 33 28
19 Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд 34 14
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Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника

Уже сегодня определятся первые полуфиналисты плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник будут сыграны матчи «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» - «Аякс». Несмотря на наличие явных фаворитов, торопиться с выводами не стоит. На предыдущей стадии турнира в «МЮ» и «Аяксу» также верили лишь ярые оптимисты. Rusfootball.info - об ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов вторника.

Миссия невыполнима на «Камп Ноу» и голландская мечта в Турине: превью ответных матчей ЛЧ вторника



Чудо в Париже… чудо в Барселоне?

Первый четвертьфинальный матч «МЮ» и «Барселоны» завершился довольно убедительной победой гостей. «Барса» уже в первые 15 минут матча смяла соперника, гости владели мячом 90% времени, а хозяева никак не могли понять, как же противостоять такому оппоненту. Тотальное превосходство каталонцев воплотилось в логичный гол. Но затем «МЮ» преобразился. Да, наверное, болельщики, которые не слишком следят за клубом из Манчестера и английской Премьер-Лигой, ждали от «красных дьяволов» большего. Но нужно быть объективным: сегодня «МЮ» не является ровней «Барселоне» и другим топовым клубам, претендующим на победу в Лиге чемпионов. Факт заключается в том, что сейчас манкунианцы находятся на уровне команд второго-третьего эшелона вроде «Тоттенхэма», «Баварии», «Ромы» и т.д.

Специалисты, пристально наблюдающие за «МЮ», даже были удивлены смелостью «красных дьяволов». Перед матчем от подопечных Оле-Гуннара Сульшера ждали гораздо худшего. Да, «Манчестер Юнайтед» так и не нанёс ни одного удара в створ ворот, но зачем вообще исходить из этого показателя? Условный удар в створ в середины поля таит куда меньше угрозы, чем выстрел, после которого мяч разминулся со штангой.

«Манчестер Юнайтед», оказавшись в роли догоняющего, применил высокий прессинг, задействовав в нём трёх – четырёх футболистов. Периодически игроки «Барселоны» не знали, как выходить из обороны под таким давлением. А мини-победой хозяев стал тот факт, что голкипер гостей Марк-Андре Тер-Штеген по ходу матча начал выбивать мяч в центр поля. Такое с «Барселоной» происходит крайне редко.

Да, в плане результата получилось неважно. Но и безнадёжной ситуацию «Манчестер Юнайтед» назвать нельзя. Теперь «красным дьяволам» нужно побеждать на «Камп Ноу» с любым счётом. Понятно, что сыграть на ноль «МЮ» будет тоже проблематично, поэтому есть надежда на довольно яркий футбол в исполнении гостей. Скорее всего, они попытаются сыграть так, как действовали на «Олд Траффорд» после пропущенного мяча.


"Манчестер Юнайтед" на пути в Барселону


Сульшер уже заявил, что чудесное спасение в Париже придаёт футболистам сил. Также он выразил уверенность в том, что «МЮ» будет создавать опасные моменты: «Наши атакующие действия представляют угрозу сопернику. Главное – использовать свои шансы. Нужно вдохнуть глубже и забивать».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» ещё и приходится распределять силы между матчами АПЛ и Лиги чемпионов. В этом плане «Барселона» обладает преимуществом. В чемпионате Испании каталонцы уже фактически гарантировали себе чемпионский титул. В минувшие выходные на матчи с «Уэской» наставник каталонцев Эрнесто Вальверде выставил крайне экспериментальный состав. Месси, Суарес и Пике даже не попали в заявку, Семеду, Лангле, Жорди Альба, Артур и Коутиньо начали матч на скамейке запасных. Сверхэкспериментальный состав «Барселоны» так и не сумел победить аутсайдера, но какая разница, если лидерству каталонцев ничто не угрожает?


"Манчестер Юнайтед" предстоит сдержать атакующий потенциал "Барселоны"


В отличие от Вальверде у Сульшера не было такой возможности дать лидером отдохнуть. С «Вест Хэмом» бодались все сильнейшие, включая Погба, Рэшфорда и Лукаку. «МЮ» победил (2:1), хотя по игре и не слишком впечатлил, забив оба мяча с пенальти. Но теперь всё внимание игроков «Юнайтед» будет сосредоточено на поединке на «Камп Ноу». Хорошая новость для англичан – восстановление практически всех игроков. В строй вернулся даже Алексис Санчес, который отправился вместе с командой в Барселону. Главной потерей гостей будет Люк Шоу, отбывающий дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Коэффициенты букмекеров: 1.33 – 5.49 – 8.04.

Задор и молодость

Довольно ярким должен получиться и второй матч вечера. Футболисты «Аякса» продолжают удивлять весь. Амстердамский клуб уже превратился в главную сенсацию Лиги чемпионов после того, как выбил из игры «Реал». Но, как известно, аппетит приходит во время еды. И теперь у «Аякса» есть реальные шансы на выход в следующий раунд. Перед ответной игрой с «Реалом» «Аяксу» нужно было отыгрывать гандикап в один мяч, перед ответкой с «Ювентусом» и вовсе сложился паритет, хоть и с гостевым голом туринцев. Но разве есть сомнения, что такой «Аякс» может забить и в гостях? Скорее всего, «Ювентус» не станет рисковать. Туринцы здорово умеют сушить игру, а счёт 0:0 вполне устроит чемпионов Италии. Но такой план на игру довольно опасен, учитывая задор и смелость «Аякса».

Задачу туринцев облегчит факт отсутствия одного из лидеров соперника. Френки де Йонг не сможет принять участие в ответном матче из-за мышечного повреждения, которое он получил во время очередного матча чемпионата Нидерландов в минувшие выходные. Через де Йонга «Аякс» фактически строит свою игру. Заменить такого футболиста практически невозможно, поэтому гостям будет сложно.


Криштиану Роналду отличился в первом матче


В пользу хозяев будет ещё и тот факт, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри мог позволить себе предоставить отдых ведущим игрокам команды. В минувшие выходные туринцы в Серии А встречались с клубом СПАЛ. И состав «Старой синьоры» был весьма экспериментальным: из игроков основы в старте вышли лишь Пауло Дибала, Жоау Конселу и Родриго Бентанкуер. Звёздный Криштиану Роналду даже не попал в заявку чемпиона Италии.

«Аякс» такую роскошь позволить себе не может. Амстердамцы ведут отчаянную борьбу с «ПСВ» за первое место в турнирной таблице, поэтому лидерам команды сейчас не до отдыха. В минувшие выходные «Аякс» разгромил «Эксельсиор» со счётом 6:2. Времени на восстановление было немного, зато в Турин футболисты «Аякса» отправились в отличном настроении.

В матче в Турине произойдёт настоящее столкновение двух игровых философий. Сверхпрагматичному стилю Аллегри будет противостоять атакующая, немного безумная и романтичная модель «Аякса». Такие столкновения всегда безумно интересны.

Коэффициенты букмекеров: 1.68 – 3.90 – 5.01.

Фото - 90minutes, Blaugrana

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: Манчестер Юнайтед Барселона Аякс Ювентус
Сегодня, 10:03
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