Сон Хын Мин: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумно

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов."Я никогда не видел ничего подобного. Это было жёстко и безумно, но мы очень гордимся каждым товарищем по команде. Это было настоящее сумасшествие. Иногда нас раздражает VAR, но сегодня мы невероятно благодарны системе. Мы боролись все вместе на протяжении 90 минут. Мы показали настоящий характер и дали сопернику бой", - цитирует Сона BT Sport.