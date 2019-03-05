Сон Хын Мин: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумно

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон
|33
|33
|18
|Кардифф
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд
|34
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (15)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (15)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (20)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (20)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (1)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (10)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (2)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (2)
Вчера, 20:50
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (28)
Аяз Гулиев вернулся в общую группу (28)
Вчера, 20:33
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Адвокат: видеозапись свидетельствует о том, что действия Мамаева были не беспричинными (1)
Вчера, 20:13
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Адвокат Мамаева: у Павла инфекция. Вчера было чуть-чуть, а сегодня совсем красный глаз (5)
Вчера, 19:34
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Валерий Рейнгольд: если бы "Спартак" шел в лидерах, уверен, Гулиева и близко к команде бы не подпустили (5)
Вчера, 19:04
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Сергей Гайсин: драться с Мамаевым не хотел, его действия были "подошёл-ударил-убежал" (1)
Вчера, 18:50
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Сергей Гайсин: Кокорин ударил Пака по лицу, после этого по лицу от Мамаева получил я (6)
Вчера, 18:47
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Денис Пак отказался отвечать на извинения Кокорина (1)
Вчера, 17:37
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Матео Ковачич может стать игроком "Зенита" (14)
Вчера, 17:21
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в полуфинале Лиги чемпионов "Аякс" встретился с "Тоттенхэмом" (1)
Вчера, 16:38
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Яго Аспас продлил контракт с "Сельтой"
Вчера, 16:21
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Роман Павлюченко: "Тоттенхэм" пройдет "МС", мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 (3)
Вчера, 16:02
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Создатели системы распознавания лиц рассказали, возможно ли задержать болельщика Голунова в Туле
Вчера, 15:55
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Алан Чочиев - о суде над Кокориным: цирк продолжается. Судный день настанет для всех! (11)
Вчера, 15:37
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
"Краснодар" - "Зенит": все билеты на игру проданы (2)
Вчера, 15:24
Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка (29)
Денис Пак рассказал, что ответил компании Кокорина и Мамаева, после чего началась драка (29)
Вчера, 15:22
Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни (13)
Пак: во время избиения меня оскорбляли по расовому признаку и угрожали лишением жизни (13)
Вчера, 14:44
Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"
Ян Облак продлил контракт с "Атлетико"
Вчера, 14:27
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Глава "Ювентуса": летом мы говорили, что наша цель – Лига чемпионов. Так и будет в ближайшие годы
Вчера, 14:14
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
У "Аякса" 1750 матчей подряд, в которых в старте выходил как минимум один выпускник академии клуба (4)
Вчера, 13:38
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Жозе Моуринью в ЦСКА (фото) (6)
Сон Хын Мин: никогда не видел ничего подобного, это было жёстко и безумно
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.
"Я никогда не видел ничего подобного. Это было жёстко и безумно, но мы очень гордимся каждым товарищем по команде. Это было настоящее сумасшествие. Иногда нас раздражает VAR, но сегодня мы невероятно благодарны системе. Мы боролись все вместе на протяжении 90 минут. Мы показали настоящий характер и дали сопернику бой", - цитирует Сона BT Sport.
"Чемпионат.сом"
"Я никогда не видел ничего подобного. Это было жёстко и безумно, но мы очень гордимся каждым товарищем по команде. Это было настоящее сумасшествие. Иногда нас раздражает VAR, но сегодня мы невероятно благодарны системе. Мы боролись все вместе на протяжении 90 минут. Мы показали настоящий характер и дали сопернику бой", - цитирует Сона BT Sport.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.