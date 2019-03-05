Бенжамен Менди: сейчас наступил трудный период для "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди прокомментировал вылет из Лиги чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей с "Тоттенхэмом", передает RMC Sport."Чудовищный вылет. Сейчас наступил трудный период для "Манчестер Сити". Не впервые мы покидаем турнир на стадии четвертьфинала. В следующем сезоне покажем максимум, чтобы забраться выше", - сказал Менди.