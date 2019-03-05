Джорджиньо Вейналдум: это был просто не наш вечер

It wasn’t our night. Time to band together and be on top of our game in the next matchups, and bounce back ?? Thanks to all travelling supporters ?? #YNWA #UCL pic.twitter.com/TJv8TNZbxe — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) May 1, 2019

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал поражение от "Барселоны" (0:3)."Это был не наш вечер. Время объединиться и выйти на топ-уровень своей игры в следующих матчах, и прийти в норму. Спасибо всем фанатам, приехавшим в Испанию", - написал Вайналдум в Твиттере.