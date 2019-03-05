Рио Фердинанд: ошибка ван Дейка в первом голе - это настоящее преступление

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка за игру в эпизоде с первым голом в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (3:0)."Ошибка ван Дейка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Это настоящее преступление", - сказал Рио.