"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов!

Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов!

"Тоттенхэм" выиграл у "Аякса" (3:2) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/2 финала

Матч 1 - 1:0

"Аякс" – "Тоттенхэм" 2:3

Голы: Де Лигт, 5, Зиеш, 36 - Моура, 55, 59, 90+6.

"Аякс": Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек (Магальян, 90), Шене (Велтман, 60), Ф. де Йонг, Зиеш, Тадич, Дольберг (Синкгравен, 67).

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Ламела, 81), Алдервейрелд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82), Алли, Эриксен, Ваньяма (Льоренте, 46), Сиссоко, Моура, Сон.

Предупреждения: Сиссоко, 16, Дольберг, 50, Роуз, 76, Зиеш, 77, Онана, 90+5.
Теги: Аякс Тоттенхэм
Сегодня, 00:01
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#11  P.V.  МОбл (Сегодня, 00:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
В следующем сезоне этого Аякса не будет, будет распродажа , а жаль.


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
#10  малкавиан  Санта-Моника (Сегодня, 00:04)
  • -1
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online

хорошо бы, чтоб так было с каждым автобусом.
решили они счёт держать во втором тайме в своей штрафной, ага.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
#9  diego milito 22   (Сегодня, 00:04)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Марихуанщики огребли!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#8  honey   (Сегодня, 00:04)
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Neighbor
М-да. Это действительно футбол, а не то, что у нас в чемпе. Аяксу - сочувствие.
ПиСи: зато нет вопроса за кого болеть в финале smile

Это точно.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#7  teacher   (Сегодня, 00:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну как после этого наше овно смотреть!? Хорошо завтра лига европы, постепенно перейдем, а то вырвало бы наверное.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 00:03)
  • 0
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online

Лохонулись...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  Ramzes  Hamburg (Сегодня, 00:03)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Барселона»
Такой ЛЧ больше не будет..


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
#4  Зритель   (Сегодня, 00:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Финал Ливер-Аякс был бы интересней.


--------------------
“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 00:03)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
М-да. Это действительно футбол, а не то, что у нас в чемпе. Аяксу - сочувствие.
ПиСи: зато нет вопроса за кого болеть в финале smile


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  Клим Климов   (Сегодня, 00:02)
  • +1
  •  (1)
online

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:01)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
футбол просто космос.
но Аякс очень жаль.
я бы не торопился ливерпулю отдавать кубок


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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