Хаким Зиеш: виню себя в поражении от "Тоттенхэма". Я должен был забивать больше

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш поделился эмоциями после поражения от "Тоттенхэма" (2:3) в матче 1/2 финала Лиги чемпионов."Я должен был забивать больше одного гола. При счете 2:2 я попал в штангу, но были и еще моменты. Однозначно я виню себя.Это удар, тяжелый удар. Возможно, мы играли не самым лучшим образом, так что голы дались нам слишком легко. Но мы боролись. Больно от этого позднего гола", - цитирует Зиеша De Telegraaf.