"Ливерпуль" получит от "Барселоны" очередной бонус в €5 млн за переход Коутиньо

"Барселона" выплатит "Ливерпулю" € 5 млн в виде бонуса за трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который был оформлен в январе прошлого год, передает Liverpool Echo.По информации источника, переход 26-летнего хавбека обошёлся каталонскому клубу в € 123 млн. Однако эта сумма не является окончательной, так как в сделку были включены бонусы в размере € 42 млн. Часть из этих денег, а именно € 5 млн, сине-гранатовые будут обязаны перевести на счета красных за то, что бразилец пробился с командой в четвертьфинал Лиги чемпионов.При этом ранее некоторые СМИ сообщали, что в случае прохода "Барселоны" в финал главного европейского клубного турнира мерсисайдский клуб получил бы от чемпиона Испании ещё € 6 млн.