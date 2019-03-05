Защитник "Тоттенхэма": теперь Гуллит съест свои слова

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз ответил на критику команды легендарным игроком Руудом Гуллитом после выхода в финал Лиги чемпионов.56-летний голландец прошелся по "шпорам" после их поражения от амстердамского "Аякса" в первом матче полуфинала турнира. Тогда "Тоттенхэм" уступил нидерландцам со счетом 0:1."Не стоит быть таким грубым, Рууд. Он очень критически относился к отдельным игрокам. Критиковал нас, что подлило масла в огонь. Я только надеюсь, что теперь он съест свои слова после ответной игры", — заявил Роуз в интервью Sky Sports.