Эдинсон Кавани: после 1:6 от "Барселоны" я не мог уснуть, продолжал переживать

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани вспомнил поражение от "Барселоны" (1:6) в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2016/2017."Этот матч был очень важен для нас, его результат стал для меня ударом. Никто не ожидал, что все так случится. Ночью я не мог спокойно уснуть, переживал из-за поражения, и был на утренней тренировке сонным. Врач успокоил меня и дал мне снотворное. Мнн потребовалось время, чтобы все пришло в норму", - цитирует Кавани ESPN.