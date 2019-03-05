Роберто Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал говорить о том, появится ли в стартовом составе красных в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" нападающий Роберто Фирмино, но сообщил, что бразилец готов сыграть.

"Он готов. Я не буду говорить вам состав команды, но он в строю, он тренировался, он должен быть в порядке", - цитирует Клоппа Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Фирмино Ливерпуль
Сегодня, 22:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама