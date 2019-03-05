Роберто Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал говорить о том, появится ли в стартовом составе красных в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" нападающий Роберто Фирмино, но сообщил, что бразилец готов сыграть."Он готов. Я не буду говорить вам состав команды, но он в строю, он тренировался, он должен быть в порядке", - цитирует Клоппа Sky Sports.