Андрей Воронин: я Клоппа давным-давно знаю

Экс-форвард "Ливерпуля" и сборной Украины Андрей Воронин оценил шансы своего бывшего клуба в финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".– "Шпорам" фартило во многих матчах, в том числе – на групповом этапе, но везет сильнейшим. Повторю: в финал Лиги чемпионов на одной удаче выйти невозможно. По игре "Ливерпуль" в ходы турнира действительно смотрелся намного достойнее и увереннее.– Я Клоппа давным-давно знаю – играли вместе, он меня тренировал. Во всех клубах Юрген придерживался одной и той же системы, тактики и везде добивался результата. С "Майнцем", который никто не знал, потом "Боруссию"сотворил с нуля, когда не было ничего, поверил в молодежь, превратил дортмундцев в конфетку, и они стали бомбить европейских топов.То же самое происходит и с "Ливерпулем". Когда Клопп пришел, красные не блистали. А тут за короткий промежуток времени человек дважды вывел команду в финал ЛЧ и два года подряд бьется за титул в Англии.Обидно, что в этом сезоне одного очка не хватило. Набрать 97 и не стать первым… Наверное, только в АПЛ такое может произойти. Клопп дает результат, и заслужил со своей третьей попытки взять Кубок чемпионов. Очень хочется, чтобы Юрген победил.