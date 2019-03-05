Фанаты "Ливерпуля" нашли двойника Клоппа на улицах Мадрида

Фанаты английского "Ливерпуля" встретили двойника тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на улицах Мадрида.

Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.

В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



"Газета.ру
Теги: Клопп Ливерпуль Тоттенхэм
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