Фанаты "Ливерпуля" нашли двойника Клоппа на улицах Мадрида
Фанаты английского "Ливерпуля" встретили двойника тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на улицах Мадрида.
Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.
В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
"Газета.ру
Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.
В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Liverpool fans mob a Jurgen Klopp doppelganger in Madrid ? pic.twitter.com/AqG5xb5pAd— ESPN UK (@ESPNUK) June 1, 2019
"Газета.ру