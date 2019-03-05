Фанаты "Ливерпуля" нашли двойника Клоппа на улицах Мадрида

Liverpool fans mob a Jurgen Klopp doppelganger in Madrid ? pic.twitter.com/AqG5xb5pAd — ESPN UK (@ESPNUK) June 1, 2019

Фанаты английского "Ливерпуля" встретили двойника тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на улицах Мадрида.Болельщики англичан делали фото с испанским двойником немецкого специалиста и обнимались с ним.В столице Испании 1 июня пройдет финал Лиги чемпионов, в котором за первое место сразятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".