Арсен Венгер ходил в одежде "Арсенала" в отеле фанатов "Тоттенхэма"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер прибыл на финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" в одежде с логотипом "канониров".
Тренер "Арсенала" стал одним из комментаторов для французского канала.
Венгер поселился в отеле Мадрида, в котором селятся фанаты "Тоттенхэма".
На многих фанатов "шпор" смелость бывшего специалиста "канониров" восхитила.
"Наблюдать за Венгером, прогуливающимся по отелю, наполненном фанатами "Тоттенхэма", в тренировочных штанах "Арсенала" — одна из величайших вещей, которые я когда-либо видел", — цитирует одного из болельщиков The Sun.
"Газета.ру"
Тренер "Арсенала" стал одним из комментаторов для французского канала.
Венгер поселился в отеле Мадрида, в котором селятся фанаты "Тоттенхэма".
На многих фанатов "шпор" смелость бывшего специалиста "канониров" восхитила.
"Наблюдать за Венгером, прогуливающимся по отелю, наполненном фанатами "Тоттенхэма", в тренировочных штанах "Арсенала" — одна из величайших вещей, которые я когда-либо видел", — цитирует одного из болельщиков The Sun.
"Газета.ру"