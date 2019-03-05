Арсен Венгер ходил в одежде "Арсенала" в отеле фанатов "Тоттенхэма"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер прибыл на финальный матч Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" в одежде с логотипом "канониров".Тренер "Арсенала" стал одним из комментаторов для французского канала.Венгер поселился в отеле Мадрида, в котором селятся фанаты "Тоттенхэма".На многих фанатов "шпор" смелость бывшего специалиста "канониров" восхитила."Наблюдать за Венгером, прогуливающимся по отелю, наполненном фанатами "Тоттенхэма", в тренировочных штанах "Арсенала" — одна из величайших вещей, которые я когда-либо видел", — цитирует одного из болельщиков The Sun.