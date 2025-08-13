- Старт сезона получился действительно не самым лучшим и Ваня не может быть удовлетворен результатами. Как и все остальные. Нужно выходить на поле и исправлять ситуацию, - сказал Ратковица "РБ Спорт".
После первых четырех матчей чемпионата Российской премьер-Лиги "Зенит" занимает 8 место в турнирной таблице, имея в своем активе 5 очков. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с московским "Спартаком". Встреча состоится 16 августа в 18:00.
Агент Дркушича рассказал о реакции защитника на старт сезона от команды
Агент защитника "Зенита" Вани Дркушича Младен Ратковица поделился информацией, как игрок реагирует на неудачный старт сезона.
Фото: "Чемпионат"