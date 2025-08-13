Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:15
АхматНе начат
Сочи
18:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
18:30
БалтикаНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
ТоттенхэмНе начат

Биджиев: что такое "Динамо" Махачкала? Бойцовский характер и дух победителя

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился эмоциями после победы в серии пенальти над "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"
- Что такое "Динамо" Махачкала? Прежде всего бойцовский характер и дух победителя. Вот что это такое. Это я и имею в виду, когда говорю "Это "Динамо" Махачкала, детка", - сказал Биджиев "РБ Спорт".

Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах.

