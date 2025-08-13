Биджиев: что такое "Динамо" Махачкала? Бойцовский характер и дух победителя

- Что такое "Динамо" Махачкала? Прежде всего бойцовский характер и дух победителя. Вот что это такое. Это я и имею в виду, когда говорю "Это "Динамо" Махачкала, детка", - сказал Биджиев "РБ Спорт".
Напомним, вчера, 12 августа, "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче второго тура группового этапа Кубка России (1:1, 4:3 — в серии пенальти). Таким образом, махачкалинцы занимают первое место в группе C Кубка России, набрав пять очков в двух матчах.
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился эмоциями после победы в серии пенальти над "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"