Ян Вертонген сказал, что ему нелегко смириться с поражением от "Ливерпуля"
Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.
"Нелегко смириться с этим поражением. Мы старались переломить ход матча после пропущенного пенальти, но "Ливерпуль" мог играть в свою игру после этого гола", - цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.
"Нелегко смириться с этим поражением. Мы старались переломить ход матча после пропущенного пенальти, но "Ливерпуль" мог играть в свою игру после этого гола", - цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.