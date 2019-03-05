Ян Вертонген сказал, что ему нелегко смириться с поражением от "Ливерпуля"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в финале Лиги чемпионов.

"Нелегко смириться с этим поражением. Мы старались переломить ход матча после пропущенного пенальти, но "Ливерпуль" мог играть в свою игру после этого гола", - цитирует Вертонгена официальный сайт УЕФА.
Теги: Вертонген Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 06:35
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