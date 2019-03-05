Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы в Лиге чемпионов поделился мнением о шансах выиграть "Золотой мяч"."Золотой мяч – это не то, о чем я сейчас думаю. Если это произойдет, не откажусь, но не думаю, что это свершится прямо сейчас. Месси, хоть он не играл в финале в этом году, по-прежнему лучший игрок мира", – цитирует защитника Sport.es.