Виргил ван Дейк: "Золотой мяч"? Месси по-прежнему лучший игрок мира

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк после победы в Лиге чемпионов поделился мнением о шансах выиграть "Золотой мяч".

"Золотой мяч – это не то, о чем я сейчас думаю. Если это произойдет, не откажусь, но не думаю, что это свершится прямо сейчас. Месси, хоть он не играл в финале в этом году, по-прежнему лучший игрок мира", – цитирует защитника Sport.es.

"СЭ"
Теги: ван Дейк Месси Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 06:55
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