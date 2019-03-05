Андреа Пирло: настрой Ориги на финал Лиги чемпионов был отвратительный

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал комментарий в отношении прошедшего финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"."Ориги показал ужасную игру. Его настрой на этот матч был просто отвратительный. Если бы не гол в конце встречи, его бы вообще стоило выгнать из команды. "Тоттенхэм" же оказался без лидера в команде. Да, были Деле Алли и Кристиан Эриксен, которые не хотели получать мяч. Линия полузащиты "шпор" показала низкий уровень игры. Победа "Ливерпуля" — полностью заслуженная", — цитирует Пирло Sky Sport Italia.