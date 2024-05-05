– Думаю, Дзюбе пора уйти из “Локомотива” и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть.
Напомним, Артему Дзюбе 35 лет. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает в конце сезона. В этом сезоне форвард московского “Локомотива” принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. В последнее время Дзюба потерял место в стартовом составе команды.
Источник: “РБ Спорт”
Камоцци: Дзюбе пора уйти из “Локомотива” и покинуть РПЛ
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о будущем нападающего “Локомотива” Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"