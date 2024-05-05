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Камоцци: Дзюбе пора уйти из “Локомотива” и покинуть РПЛ

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Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о будущем нападающего “Локомотива” Артема Дзюбы.
Фото: "Матч ТВ"
– Думаю, Дзюбе пора уйти из “Локомотива” и покинуть РПЛ. Наверное, лучше уйти в другую лигу, где ему будет проще играть.

Напомним, Артему Дзюбе 35 лет. Его действующее трудовое соглашение с железнодорожниками истекает в конце сезона. В этом сезоне форвард московского “Локомотива” принял участие в 26 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. В последнее время Дзюба потерял место в стартовом составе команды.

Источник: “РБ Спорт”

Артем Дзюба Локомотив Франко Камоцци
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