Наблюдатели УЕФА признали гол Роналду лучшим в Лиге чемпионов - 2018/19
Технические наблюдатели УЕФА определили 10 лучших голов сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим признан гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" в 4-м туре группового этапа. Встреча прошла в Турине и завершилась поражением хозяев — 1:2.
1. Криштиану Роналду ("Ювентус" - "МЮ") — 4-й тур, 07.11.2018.
2. Лионель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") — первый матч 1/2 финала, 01.05.2019.
3. Садио Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019.
4. Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") — 2-й тур, 03.10.2018.
5. Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") — 6-й тур, 12.12.2018.
6. Килиан Мбаппе ("МЮ" - "ПСЖ") — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019.
7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Шахтер") — 4-й тур, 07.11.2018.
8. Усман Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм") — 6-й тур, 11.12.2018.
9. Филиппе Коутиньо ("Барселона" - "МЮ") — ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019.
10. Луис Суарес ("Барселона" - "Ливерпуль") — первый матч 1/2 финала, 01.05.2019.
Как сообщает пресс-служба УЕФА, лучшим признан гол нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" в 4-м туре группового этапа. Встреча прошла в Турине и завершилась поражением хозяев — 1:2.
1. Криштиану Роналду ("Ювентус" - "МЮ") — 4-й тур, 07.11.2018.
2. Лионель Месси ("Барселона" - "Ливерпуль") — первый матч 1/2 финала, 01.05.2019.
3. Садио Мане ("Бавария" - "Ливерпуль") — ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019.
4. Иван Ракитич ("Тоттенхэм" - "Барселона") — 2-й тур, 03.10.2018.
5. Лерой Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм") — 6-й тур, 12.12.2018.
6. Килиан Мбаппе ("МЮ" - "ПСЖ") — первый матч 1/8 финала, 12.02.2019.
7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" - "Шахтер") — 4-й тур, 07.11.2018.
8. Усман Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм") — 6-й тур, 11.12.2018.
9. Филиппе Коутиньо ("Барселона" - "МЮ") — ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019.
10. Луис Суарес ("Барселона" - "Ливерпуль") — первый матч 1/2 финала, 01.05.2019.