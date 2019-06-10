УЕФА: мы не получали никаких предложений об изменении формата Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление по поводу появившейся информации о реформировании Лиги чемпионов."В связи с некоторыми некорректными статьями, которые появились в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать вам о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе", — сказано в заявлении УЕФА.