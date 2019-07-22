"Краснодару" во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское "Динамо"

"Краснодар" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с "Порту". Во время жеребьевки в Ньоне в соперники российскому клубу, который впервые будет участвовать в ЛЧ, изначально досталось киевское "Динамо".

УЕФА еще перед жеребьевкой объявил, что "Динамо" и "Краснодар" не смогут сыграть друг с другом из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной. Таким образом, "Краснодар" получил в соперники "Порту", а киевский клуб сыграет с "Брюгге".

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Краснодар Динамо Киев
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