"Краснодару" во время жеребьевки ЛЧ изначально досталось киевское "Динамо"

"Краснодар" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с "Порту". Во время жеребьевки в Ньоне в соперники российскому клубу, который впервые будет участвовать в ЛЧ, изначально досталось киевское "Динамо".УЕФА еще перед жеребьевкой объявил, что "Динамо" и "Краснодар" не смогут сыграть друг с другом из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной. Таким образом, "Краснодар" получил в соперники "Порту", а киевский клуб сыграет с "Брюгге".