Закончилась, не начавшись? "Краснодару" вряд ли удастся остаться в Лиге чемпионов

После домашнего поражения команда Мусаева очень сильно рискует покинуть Лигу чемпионов, так и не услышав вживую её величественного гимна.

Штрафные Маркуса Берга с сезона-2013/14



Удары: 16

Голы: 1

В створ: 1

Штанга: 1

Стенка: 4

Мимо: 9 — Alexandr Dorski (@dorskiy) August 7, 2019

Лига чемпионов



3 квалификационный раунд



«Краснодар» – «Порту» – 0:1

Гол: Оливейра, 89.

В отличие от соперника, «быки» свой официальный сезон открывали не сегодня. «Краснодар» уже провёл 4 официальных матча, но «сырую» команду Мусаева, который из-за отсутствия лицензии даже не мог ей руководить от бровки, фаворитом это не делало.Для «Порту» Лига чемпионов и ежегодные потери в составе – дело привычное. Если для «Краснодара» потери Газинского, Каборе, Классона и Перейры – ситуация, близкая к катастрофе, то для «Порту» такое является обыденностью, достойные замены всегда находятся.Однако «Краснодару» это в новинку, а те же Берг и Кабелла ещё и не проходили с новыми партнёрами сборы. Реми вовсе только недавно приехал и сразу попал в старт команды, в игровой модели которой требуется высочайшая сыгранность и слаженность.Но проблемы «Краснодара» не исчерпывались отсутствием сыгранности: они проявлялись более-менее во всём, начиная от постоянного брака Сафонова в игре ногами и заканчивая полностью отрезанным от игры Бергом. Не сказать, что «Порту» являл собой адскую прессинг-машину, но краснодарцы робели и начинали атаку исключительно через длинные передачи Сафонова. На этом и заканчивали.За первые полчаса «Порту» создал 2-3 голевых момента, нащупал слабое место «Краснодара» на левом полуфланге и давил мощью своих игроков. Можно сказать, что в первые 30 минут хозяева отскочили, а потом нащупали что-то похожее на свою игру.Концовка 1-го тайма получилась действительно оптимистичной: парочку комбинаций в одно касание разыграть удалось, Намли здорово протаскивал мяч к чужой штрафной. Однако Сергей Матвеев сказал про полное преимущество в концовке второго тайма. И судя по общей положительной тональности в оценке второго тайма, не оговорился.Шапи и Ари действительно неплохо вошли в игру, особенно русский бразилец на фоне Берга. Да, ближе к концовке «Порту» подсаживался физически, что позволяло больше включать форварда в игру, но решение оставить Ари на скамейке спорным быть не перестало.«Краснодар» даже по меркам невысоких из-за строительства новой команды ожиданий разочаровал, но даже при этом мог добыть результат. В принципе, самый опасный момент после перерыва имел Кабелла, несмотря на то, что «Порту» по-прежнему много владел мячом и заставлял «Краснодар» обороняться.Довольный же игрой Матвеев отметил, что ключевой стала разница в исполнении штрафных. Действительно было немного дико наблюдать, как ближний штрафной, где нужно технично перебрасывать стенку, исполняет немного древесный Берг. Пробил соответствующе.Как надо, в концовке показал Сержиу. А как не надо – Спайич. Попытка выставить второго вратаря удивила ещё в матче с «Зенитом», но лучше бы Ракицкий тогда забил, глядишь сегодня этого мы бы уже не увидели. Попытку сэйва Уроша заметили все, но ведь именно он и сделал этот штрафной, попавшись на ложные движения Зе Луиша. Притом фол вообще был настоящим событием для «Краснодара» – всего 3 нарушения после перерыва. Тоже показатель уровня агрессии, без которой побед не бывает.Видимо, «Краснодар» продолжает свой путь «шагом за шагом», порой прерываясь на топтание на месте. Клуб впервые пробился в квалификацию Лиги чемпионов, но на групповой этап было трудно рассчитывать изначально. После домашнего поражения, естественно, легче не стало.Но дело даже не столько в счёте 0:1, сколько в игровой диспозиции. Есть основания думать, что дома набирающий форму к началу сезона «Порту» будет куда более быстрым и агрессивным. Ожидать резких улучшений от «Краснодара» тяжело. В футболе бывает всякое, но построить новую команду Мусаев не успел. А с таким соперником нельзя быть робким, сырым, неготовым, нервозным – перестройка в «Краснодаре» нагрянула крайне некстати.: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Намли (Сулейманов, 66), Вильена, Камболов (Фьолусон, 72), Кабелла, Берг (Ари, 62), Вандерсон.: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Данило, Бару (Диас, 55), Марега, Корона (Отавио, 85), Соарес (Зе Луиш, 74).: Камболов, 27, Данилу, 38, Бару, 49, Корона, 63.