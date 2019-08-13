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Андрей Червиченко: безобразие, что "Краснодар" не попал в ЛЧ напрямую. Но таковы издержки нашего чемпионата

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал победу "Краснодара" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов над "Порту" (0:1, 3:2).
Фото: ftbl.ru
- Об ответном матче:

"Краснодар" великолепен! Это вообще самый правильный клуб, развивающийся по классическому сценарию и идущий очень правильным путём. Я считаю большим безобразием то, что по итогам прошлого сезона "быки" не попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, но таковы издержки нашего чемпионата, где всё решает не мастерство и справедливость, а люди в чёрном на поле. Их ошибка в матче "Локомотив" - "Краснодар" была признана официально, но какой смысл от этих признаний? Из-за этого в итоге краснодарцы не попали в ЛЧ напрямую, и из-за этого ещё больше хочется их выхода в групповой этап, чтобы справедливость восторжествовала.

Все голы "Краснодара" получились великолепными, но у команды всё равно ощущается отсутствие большого международного опыта. В прошлом году в Лиге Европы с "Валенсией" пропустили на последних секундах, хотя нужно было тупо выносить мяч подальше и всё. В первой игре с "Порту" практически та же история. И сегодня в последние 5 минут от "Краснодара" чувствовалась паника, и хорошо что всё закончилось победой. Но "быки" регулярно робко проявляют себя в последние минуты важных матчей, над этим нужно поработать, и тогда команда вообще будет супер.

- О предстоящих матчах против "Олимпиакоса":

На мой взгляд, пройти "Олимпиакос" шансов гораздо больше, чем было перед противостоянием с "Порту". Если с португальцами я оценивал шансы "Краснодара" в 20%, то с "Олимпиакосом" они как минимум равны. Греки попытаются взять южным напором и спортивной наглостью, но краснодарцы у нас тоже не простые. Главное сыграть в свой футбол, как это было сегодня, а в гостях обязательно нужно забить, и тогда дома "Краснодар" сделает своё дело.

- О словах Сулейманова в минувшие выходные "Устал от разговоров про "Шапи-тайма", я просто хочу играть", а также о разговорах про возможный вызов Матвея Сафонова в сборную России:

Вообще желание "Краснодара" играть своими воспитанниками - это великолепно! И Сулейманов идёт правильным путём. Возможно, он недоволен тем, что часто выходит на поле только во втором тайме, но тренер лучше понимает когда ему нужно быть в игре, и когда может наступить его звёздный час. Его выпускают, а он забивает. Тренер чувствует что парень вскипает, выпускает Сулейманова с первых минут и вот что получилось! Я думаю, что это игрок основы, но тренеру видней, он решает общую задачу команды, и Магомед-Шапи это должен понимать.

А что касается Сафонова в сборной... мне очень нравится Гильерме, это опытный голкипер. Матвея, конечно, подпускать к сборной надо, но конкуренция в сборной за место в воротах довольно большая. И хоть мне кажется, что состав можно ротировать в каких-то более лёгких матчах, но в целом, самая неблагодарная работа - это советовать Черчесову кого ставить в ворота.


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Теги: Червиченко Краснодар Порту
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